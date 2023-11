Suratan Takdir Kim Yong Dae dan Pyo Ye Jin dalam Moon in the Day

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Moon in the Day dibintangi oleh Kim Young Dae dan Pyo Ye Jin. Drama ini menggabungkan dua masa kehidupan, saat Korea masih dikuasai dinasti Silla dan Korea Selatan masa kini.

Drama ini seolah menggabungkan dua drama Kim Young Dae sebelumya. Dalam Shooting Star dia menjadi bintang film terkenal, sedangan dalam The Forbidden Marriage menjadi bangsawan masa lalu.

Dalam Moon in the Day, Kim Young Dae bolak-balik antara kehidupan di masa dinasti Silla dan masa kini. Hal ini mungkin akan membuat sebagian orang merasa

kewalahan untuk mengingat nama, wajah, dan memahami koneksi antar dua dunia ini.

Supaya tak bingung, berikut beberapa hal tentang karakter Kim Young Dae dan Pyo Ye Jin dalam Moon in the Day yang sedang tayang di Viu.

1. Cerita cinta mengenaskan Kim Do Ha dan Han Ri Ta

Kim Yong Dae berperan sebagai Kim Do Ha. Dia adalah adalah seorang jenderal muda dari kerajaan Silla.yang berkuasa di semenanjung Korea pada tahun 57 sebelum masehi hingga 935 masehi. Dia bertugas untuk menangkap jenderal dari kerajaan Gaya yang dianggap sebagai penghianat. Keluarga jenderal pun ditangkap dan digantung di hadapan masyarakat Gaya.

Namun Kim Do Ha tidak tahu kalau Han Ri Ta, puteri jenderal Gaya berhasil lolos. Han Ri Ta yang diperankan Pye Ye Jin, berusaha membunuhnya saat menyelinap ke kediaman Kim Do Ha. Meski usahanya gagal, Kim Do Ha justru menampung Han Ri Ta sebagai pelayannya. Selain itu, dia juga melindungi Han Ri Ta dari ayah tirinya yang menyadari kalau dia adalah anak penghianat.

Meski keduanya kemudian saling jatuh cinta, mereka terlibat dalam situasi yang menyedihkan dan menjadi misteri. Setelah Han Ri Ta menghunuskan pedang kepada Kim Do Ha, dia kemudian bunuh diri. Namun Kim Do Ha yang meninggal dalam kebingungan, kemarahan, sekaligus sedih, menjadi arwah penasaran yang terus mengikuti reinkarnasi Ri Ta. Agar arwahnya bisa meninggalkan dunia, ia yakin kalau ia harus menuntaskan misi yaitu membunuh reinkarnasi Ri T dengan tangannya sendiri.

2. Kim Do Ha merasuki Han Jun Oh

1500 tahun kemudian, Kim Do Ha masih gentayangan di sekitar reinkarnasi Han Ri-ta, yaitu Kang Young Hwa. Pada suatu kesempatan Kang Young Hwa yang bekerja sebagai pemadam kebakaran bertemu Han Jun Oh, dalam pembuatan iklan layanan masyarakat. Han Jun Oh adalah idol yang beralih menjadi aktor.

Namun Han Jun Oh mengalami kecelakaan. Hal ini pun dimanfaatkan Kim Do Ha dengan mengambil tubuh Han Jun Oh. Sifat dan kepribadian Jun Oh tiba-tiba berubah drastis.

3. Kang Young Hwa adalah reinkarnasi Han Ri Ta

Kang Young Hwa adalah reinkarnasi Han Ri Ta yang ke-19. Saat kecil ia bisa melihat sosok Kim Do Ha yang mengenakan busana tradisional Korea berwarna ungu. Sejak ia diberi jimat dari seorang pendeta, ia tak lagi diganggu arwah Kim Do Ha. Meski begitu, ia masih terus bermimpi seolah melihat kehidupan Han Ri Ta dan Kim Do Ha di masa lalu walau tidak pernah ingat mimpi itu saat terbangun.

Suatu saat ketika terluka parah dan jimatnya terlepas, Kim Young Hwa bisa

mengingat mimpinya secara jelas. Ia tiba-tiba memanggail Han Jun Oh seperti Han Ri Ta memanggil Kang Do Ha.

4. Ayah tiri Kim Do Ha merasuki mantan CEO Seok Chul-hwan

Kalau Kim Do Ha yang merasuki Han Jun Oh dan Han Ri Ta yang bereinkarnasi sebagai Kang Young Hwa memiliki wajah yang sama, tidak dengan CEO Seok Chul-hwan yang ternyata dirasuki arwah ayah tiri Kim Do Ha.

Pada zaman Shilla ia dengan licik membuat anak tirinya sengsara, dan pada zaman sekarang arwahnya juga masih ingin mencelakai Han Jun Oh dan Kang Young Hwa.

