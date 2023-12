5 Drama Korea tentang Perselisihan Keluarga Kelas Atas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kehidupan mewah di kalangan keluarga kelas atas seringkali menjadi latar belakang dramatisasi dalam sejumlah drama Korea. Berikut adalah lima drama yang menggambarkan perselisihan keluarga kelas atas dengan segala intrik, rahasia, dan ambisi yang memerangkap mereka.

1.Sky Castle (2018)

Sky Castle menceritakan empat keluarga yang tinggal di SKY Castle, suatu lingkungan mewah yang dihuni oleh dokter dan profesor kaya. Mereka bersaing untuk memastikan anak-anak mereka diterima di universitas bergengsi.

Dilansir dari My Drama List, konflik timbul ketika salah satu keluarga harus pindah karena kejadian tak terduga, dan keluarga baru dengan latar belakang yang berbeda memasuki SKY Castle. Drama ini mengungkapkan tekanan pendidikan tinggi dan konsekuensinya.

2.The Penthouse (2020)

Hera Palace, apartemen mewah sejauh 100 lantai, menjadi panggung bagi keluarga dengan segudang rahasia dan ambisi terpendam. Drama ini menyoroti pertarungan sengit untuk kekayaan, kekuasaan, dan prestise di penthouse paling diinginkan di Seoul.

Cerita merayap melibatkan Sim Su Ryeon, Cheon Seo Jin, dan Oh Yoon Hee dalam pertarungan tak terduga. Selain itu, season kedua dan ketiga dari drama ini tak kalah seru dengan berlanjutnya perselisihan antara keluarga yang tinggal di Hera Palace.

3.Graceful Family (2019)

Drama ini berkisah tentang Mo Seok Hee sebagai pewaris kekayaan MC Group yang kembali ke Korea Selatan setelah masa hidupnya yang misterius di luar negeri.

Dia berusaha mengungkap misteri kematian ibunya dengan bantuan Heo Yoon Do, seorang pengacara. Bersama-sama, mereka menjelajahi kehidupan keluarga MC Group yang sarat rahasia, sambil membuka tabir masa lalu yang gelap.

4.The World of The Married (2020)

Seorang dokter keluarga sukses bernama Ji Sun Woo harus menghadapi kehidupan yang hancur ketika menemukan perselingkuhan suaminya. The World of The Married merupakan drama dengan rating tinggi yang menggambarkan perjalanan penuh amarah dan dendam dalam mengungkap pengkhianatan, dengan sentuhan akting para pemeran yang menggugah emosi penonton.

5.Avengers Social Club (2017)

Berkisah tentang empat wanita yang membentuk Bok-Ja Club untuk melampiaskan dendam mereka dengan motif pribadi yang berbeda-beda. Dengan latar belakang keluarga kelas atas yang penuh intrik dan kebohongan, menurut Asianwiki, drama ini mengeksplorasi perjalanan empat karakter yang bersatu untuk menghadapi ketidakadilan dan ketidakbahagiaan.

Dengan plot yang memukau dan akting yang memikat, kelima drakor ini menawarkan gambaran dramatis tentang perselisihan dan ketegangan dalam kehidupan keluarga kelas atas Korea.

Pilihan Editor: 4 Drama Korea Tentang Anak Adopsi yang Menyentuh Hati