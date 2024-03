7 Drakor Populer Lee Jae Wook yang Dikabarkan Kencan Dengan Karina Aespa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar kencan aktor Korea Selatan Lee Jae Wook dengan Karina member Aespa dikonfirmasi langsung oleh agensi Lee Jae Wook CJes Studios. Dari pernyataan CJes Studios mengungkapkan jika mereka berdua tengah menjalin hubungan dan berada di tahap pendekatan.

Dilansir dari Soompi hubungan keduanya sebelumnya telah diungkap oleh Dispatch, salah satu media di Korea Selatan. Keduanya diketahui pertama kali bertemu dalam acara Milan Fashion Week pada tanggal 14 Januari lalu, dan sejak itu, ia dan Karina Aespa mereka dikabarkan mulai berkencan.

“Keduanya semakin mengenal satu sama lain.” Agensi menambahkan, “Lee Jae Wook saat ini sedang syuting [sebuah drama], dan karena ini melibatkan kehidupan pribadinya, kami meminta rasa hormat yang hangat untuk ditunjukkan.”

Agensi Karina sendiri, SM Entertainment, juga berkomentar serupa, “Karina dan Lee Jae Wook semakin mengenal satu sama lain.”

Lee Jae Wook terkenal sebagai aktor yang telah membintangi beberapa drama. Diusianya yang ke-26 tahun ini, ia dikabarkan tengah menjalankan proses produksi dan akan melakukan promosi juga untuk drama yang dibintanginya. Selain itu, beberapa drama yang dulu pernah melibatkan dirinya juga diminati oleh banyak penggemar. Dilansir dari berbagai sumber berikut 7 Drama populer yang dibintangi oleh Lee Jae Wook:

1. Extraordinary You

Dilansir dari Asianwiki, drama ini mengisahkan Eun Dan-O (Kim Hye-Yoon) seorang siswa di SMA bergengsi. Dan-O terlahir dari keluarga kaya, namun sayangnya dirinya mengidap penyakit jantung. Dan-O telah dijodohkan dengan Baek Kyung (Lee Jae-Wook) dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Dia sangat menyukai Baek Kyung tunangannya. Tetapi, semua berubah sampai dirinya tidak menyukai Baek Kyung lagi.

Suatu ketika, Eun Dan-O mengalami kehilangan ingatan jangka pendek yang membuat dirinya bisa melihat apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Dia menjadi bingung dengan gejalanya. Kemudian, Jin Mi Che, berjalan dari kantin sekolah dan memberi tahu Eun Dan-O bahwa dia adalah karakter dalam komik “Rahasia” seperti semua orang di sana. Eun Dan-O juga mengetahui bahwa karakternya bahkan bukan karakter utama, melainkan karakter pendukung. Sehingga dirinya merasa tidak punya banyak waktu untuk hidup.

Eun Dan-O memutuskan ingin menemukan cinta pertamanya yang sejati dan bukan seseorang yang ditulis oleh penulis komik. Suatu hari, dia jatuh dari tangga sekolah. Dia merasakan punggungnya menyentuh punggung siswa lain, di antara sekelompok siswa laki-laki. Jantungnya tiba-tiba mulai berdebar. Eun Dan-O ingin menemukan siswa laki-laki yang membuat hatinya berdebar. Dia akhirnya menemukan siswa tersebut (Ro Woon) yang ternyata merupakan teman sekelasnya. Dia adalah karakter yang tidak memiliki nama. Mereka menjadi dekat dan Eun Dan-O menamainya "Ha-Roo.”

2. Hong Rang

Drama Hong-Rang menceritakan seorang laki-laki bernama Hong Rang, yang diperankan oleh (Lee Jae-Wook) dilahirkan dalam keluarga kaya dan dia adalah penerus asosiasi pedagang besar di masa dinasti Joseon, tetapi dia tiba-tiba menghilang saat usianya menginjak 8 tahun. Seluruh keluarganya mengerahkan sekuat tenaga untuk menemukan kembali Hong Rang. Bahkan, Kakak tirinya Jae-Yi (Jo Bo -Ah) tidak pernah putus asa untuk menemukan Hong-Rang. Ibunya, Min Yeon-Ui (Uhm Ji-Won) yang sombong merupakan sosok paling berkuasa di asosiasi pedagang, juga mengalami masa-masa sulit sejak kepergiannya.

Setelah 12 tahun, Hong-Rang, yang kini berusia 20 tahun, kembali, tapi dia tidak ingat apapun sebelumnya saat dirinya menghilang. Dia juga membawa sebuah rahasia. Jae-Yi curiga Hong-Rang bukanlah Hong-Rang yang asli dan dia menjadi tertarik padanya.

3. Memories of the Alhambra

Memories of the Alhambra merupakan salah satu drama yang menjadi debut Lee Jae Wook dulu. Drama yang kemudian membuat namanya populer sebagai pendatang baru. Dilansir dari Mydramalist, drakor ini menceritakan kisah cinta Yoo Jin Woo dan Jung Hee Joo yang unik dan menegangkan. Yoo Jin Woo yang berjiwa kuat adalah CEO sebuah perusahaan investasi dengan gelar di bidang teknik dan kemampuannya yang sudah diakui untuk mengembangkan video game. Ia memiliki jiwa petualang dan kompetitif.

Suatu ketika Jin Woo sakit hati setelah salah satu sahabatnya mengkhianati dirinya. Dia memutuskan untuk melakukan perjalanan bisnis dan sedikit liburan ke Granada, Spanyol juga untuk mencari penemu misterius video game augmented-reality yang inovatif. Dia berakhir di sebuah asrama milik Jung Hee Joo. Hee Joo adalah mantan gitaris klasik yang datang ke Spanyol untuk melanjutkan studinya. Sepeninggal orang tuanya, ia mengambil berbagai pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri, termasuk mengelola asrama lama. Mereka berdua terlibat dalam serangkaian kejadian aneh dan tak terduga.

4. Search: WWW

Dilansir dari imdb, drakor Search: WWW dirilis tahun 2019. Dibintangi oleh Jang Ki Yong, Jeon Hye Jin, Im Soo Jung, dan Lee Jae Wook. Mengisahkan seorang perempuan bernama Bae Ta Mi yang bekerja sebagai direktur di sebuah perusahaan portal web besar. Dia berusia akhir 30-an dirinya menjadi cukup kompetitif. Dengan kerja kerasnya Ta Mi berhasil menikmati kesuksesan.

Cara yang dia gunakan untuk menang membuat dia bertanya-tanya apakah dia melakukan hal yang benar dalam hidupnya. Apakah dia telah mengorbankan terlalu banyak kehidupan pribadinya demi kesuksesan? Park Mo Gun adalah seorang pria berusia 20-an dan merupakan seorang komposer berbakat. Dia menciptakan musik untuk video game. Mo Gun bertemu Ta Mi di arcade; semangat kompetitifnya menariknya dan dia jatuh cinta padanya.

5. Do Do Sol Sol La La Sol

Goo Ra Ra merupakan seorang gadis kaya yang naif, dia bercita-cita menjadi seorang pianis hebat dengan kasih sayang ayahnya yang juga membimbingnya. Namun jalannya menjadi sulit ketika ayahnya meninggal, dan dia mendapati dirinya bangkrut. Karena ditipu oleh sebuah perusahaan hingga rumahnya harus disita, Ra Ra membutuhkan pelarian. Dirinya melakukan perjalanan yang membuatnya mengalami kecelakaan saat mencoba menghindari Sun Woo Joon, seorang pekerja rajin yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dirawat di rumah sakit karena lengannya patah dan tidak ada tempat tujuan, Sun Woo Joon yang merasa bersalah sehingga memutuskan untuk bertanggung jawab dan merawatnya. Dengan kepribadian Go Ra Ra yang naif, dia perlahan mulai menyusup ke dalam hati Sun Woo Joon, sambil mencoba menghadapi tantangan menjalani kehidupan dewasa.

Drama ini pertama kali dirilis tahun 2020 dan menjadikan Lee Jae Wook sebagai pemeran utamanya. Lawan mainnya Go Ara menjadi kolaborasi yang berhasil membuat penonton baper. Di platform Netflix drama ini mampu meraih rating 7,3 yang menjadi awal baik untuk karir dari Lee Jae Wook setelahnya.

6. Alchemy of Souls

Alchemy of Souls sempat booming di tahun 2022 yang mempertemukan aktor Lee Jae Wook dengan aktris Go Yoon Jung. Mereka berdua sempat dijodohkan karena perannya dalam drama itu. Alchemy of Soul terdiri dari 2 seasons yang menceritakan dunia fiksi para penyihir era tradisional Korea.

Terletak di negara fiksi bernama Daeho yang tidak ada dalam sejarah atau di peta, kisah ini mengenai cinta dan pertumbuhan penyihir muda saat mereka mengatasi nasib buruk mereka karena mantra sihir terlarang yang dikenal sebagai "alkimia jiwa", yang memungkinkan jiwa untuk bertukar tubuh. Cerita ini mengikuti kisah seorang pembunuh elit bernama Naksu, yang jiwanya secara tidak sengaja terperangkap di dalam tubuh lemah Mu Deok—pelayan Jang Uk dari salah satu keluarga penyihir yang kuat dan mulia di negara tersebut. Tuan muda Keluarga Jang, Jang Uk, menyimpan rahasia kelam tentang skandal kelahirannya. Dia ingin pembunuh tangguh itu membantu mengubah takdirnya.

7. Death's Game

Death’s Game merupakan salah satu drakor terbaru yang dirilis tahun 2023 dan dibintangi oleh Lee Jae Wook. Drama ini menceritakan kisah Choi Yee-Jae (Seo In-Guk) seorang laki-laki yang tumbuh dari latar belakang keluarga miskin, namun ia memiliki kepribadian yang cerdas dan baik hati. Setelah 7 tahun gagal mendapatkan pekerjaan yang layak, kini ia diliputi rasa putus asa dan merasa ingin menyerah. Yee Jae akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Choi Yee-Jae mengira semuanya akan berakhir setelah mengambil nyawanya sendiri tetapi, setelah kematiannya dia harus menghadapi Makhluk Kematian (Park So-Dam) yang berdiri di depan gerbang Neraka. Yee Jae diberi hukuman dengan harus mengalami kematian 12 kali untuk lebih banyak melalui tubuh yang berbeda. Jika dia ingin terhindar dari Neraka, dia harus bertahan hidup.

