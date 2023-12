Profil Kang Daniel, Idol K-Pop yang Menanjak Lewat Produce 101 Season 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kang Eui-geon, yang dikenal sebagai Kang Daniel, lahir pada 10 Desember 1996. Dia menjadi bintang setelah mewakili MMO di musim kedua Produce 101. Bakat Daniel yang luar biasa dengan kepribadian menawan, membuat dia mendapat perhatian dari para penggemar dan sejumlah besar suara yang membantunya mengantongi hadiah utama, dikutip National Today.

Sejak memenangkan tempat pertama, laman sama menyebut bahwa Daniel terus berkembang, mengantongi tiga kontrak periklanan dan EP-nya debut di nomor satu di tangga lagu pop Korea Selatan. Dia dianggap sebagai salah satu selebriti paling populer di Korea saat ini.

Dirujuk National Today, Kang Daniel lahir sebagai Kang Eui-geon pada 10 Desember 1996, di Busan, Korea Selatan. Nama panggilannya adalah Kang Daniel, Niel, Danik, dan Persik. Kini ia berusia 27 tahun. Daniel tidak berasal dari latar belakang sangat bergengsi. Setelah salah satu bisnis ayahnya gagal, keluarganya harus menyesuaikan diri dengan pindah ke ruang bawah tanah.

Situasi kehidupan tidak nyaman menyebabkan orang tuanya bercerai dan ibunya membesarkan dia sendiri. Terlepas dari perpisahan tersebut, dia tetap menggunakan nama belakangnya Eui-geon. Tapi orang-orang merasa sulit mengucapkannya, dan dia akhirnya mengubahnya secara resmi pada 2021. Daniel, seorang pahlawan dalam Alkitab, merupakan salah satu sumber inspirasinya.

Di sekolah menengah, Daniel diintimidasi karena penampilannya. Namun dia masih menemukan cara mengatasi masalah tersebut ketika seorang guru menyarankan agar ia mencoba menari untuk membangun kembali harga dirinya. Dia melanjutkan kariernya dengan bergabung dalam komunitas b-boy di kampung halamannya.

Daniel melanjutkan bersekolah di Peniel Internasional High School of the Arts, di mana dia mengambil jurusan tari modern. Pada 2014, ia memutuskan pindah ke Seoul untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang idola. Daniel mulai berkeja sebagai pelatih di B2M Entertainment dan kemudian bergabung dengan MMO Entertainment.

Karena perusahaan kekurangan fasilitas dan pendanaan, Daniel menyadari bahwa dia belajar menari dan keterampilan hidup secara otodidak untuk bertahan hidup. Tak lama setelah peluang datang, Daniel dan rekannya di MMO memutuskan bergabung dengan musim kedua "Produce 101". Rambut merah mudanya yang mengkilap (pada saat itu) dan kepribadiannya yang cerah menarik perhatian.

Beberapa episode kemudian, popularitasnya mulai meningkat. Kerja kerasnya membuahkan hasil saat penampilannya di episode terakhir membuatnya mendapatkan tempat pertama. Lalu dia bekerja sama dengan grup "Wanna One", yang menjual lebih dari satu juta kopi mini album debut mereka dan mengantongi berapa penghargaan.

Grup ini diketahui selalu bersifat sementara, sehingga para penggemar tidak terkejut ketika mereka mengumumkan pembubaran mereka. Para penggemar sangat bergembira mengetahui Daniel akan melanjutkan karier solonya. Daniel juga mengklaim kemenangan dalam konflik yang muncul seiring naiknya ketenarannya saat dia menghadapi tantangan hukum dari mantan labelnya.

Dilansir dari Kpopping, Kang Daniel merupakan penyanyi dan aktor Korea Selatan di bawah agensinya KONNECT Entertainment. Pria berusia 27 tahun ini terkenal karena berkompetisi dalam acara "Produce 101 Season 2" di mana dia menempati posisi pertama, mengamankan tempatnya di proyek boy grup Wanna One.

Idol dengan tinggi badan 180 centimeter dan berat badan 68 kilogram tersebut melakukan debut resminya dengan Wanna One pada 7 Agustus 2017 dengan mini album pertama mereka 1X1=1 (To Be One). Setelah dua tahun promosi sukses, grup ini akhirnya dibubarkan pada 27 Januari 2019. Beberapa hari setelah bubarnya Wanna One, Daniel dikabarkan akan pindah ke LM Entertainment.

Tapi pada 21 Maret, dia mengajukan permohonan untuk menangguhkan kontrak eksklusifnya dengan LM. Perwakilan hukumnya mengungkapkan, LM Entertainment menandatangani kontrak bisnis bersama yang menjual hak kontrak eksklusif kepada pihak ketiga tanpa persetujuannya terlebih dahulu. Pada 10 Mei, Pengadilan Distrik Pusat Seoul memenangkan Daniel, mengizinkan penangguhan kontraknya dan aktivitas individunya sebagai selebriti tanpa campur tangan apa pun dari perusahaan.

Setelah itu pada 10 Juni, penyanyi tersebut dilaporkan sudah mendirikan agensinya sendiri KONNECT Entertainment untuk aktivitasnya di masa depan. Kang Daniel segera melakukan debut solonya yang sangat dinantikan pada 25 Juli 2019 dengan EP "Color on Me". Selain menyanyi, Daniel juga mulai menekuni akting. Dia melakukan debut aktingnya pada Januari 2022 melalui drama Korea Disney+ "Rookie Cops".

