Sinopsis Drakor Captivating the King yang Dibintangi Jo Jung Suk

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Captivating the King dibintangi Jo Jung Suk (Lee In) dan Shin Sae Kyeong (Kang Hee Soo) sebagai tokoh utama. Dikutip dari My Drama List, serial ini mengisahkan Pangeran Lee In yang setia kepada kakanya. Namun, kakak laki-lakinya, Raja Lee Sung memandang kesetiaan adiknya sebagai pengkhianatan. Lee In menanggung rasa sakit emosional yang mendalam. Captivating the King salah satu drakor yang dijadwalkan tayang pada 21 Januari 2024.

Sinopsis Captivating the King

Dikutip dari My Drama List, Captivating the King menggambarkan kisah cinta antara seorang raja yang dihadapkan perebutan kekuasaan politik. Adapun seorang wanita yang mencoba mendekati raja untuk balas dendam.

Mengisahkan Pangeran Lee In, memiliki kakak laki-laki Lee Sun dan sangat peduli kepadanya. Namun,Lee Sun memandang kesetiaan adiknya sebagai pengkhianatan. Lee In tersakiti dengan anggapan itu. Lee In disandera oleh penguasa Dinasti Qing, kemudian bertemu dengan pemain baduk tak dikenal. Ia terpikat dengan pemain baduk itu.

Dalam keadaan tak diduga, Lee In berkesempatan memegang jabatan tertinggi di istana. Kehidupan raja yang memiliki kekuasaan besar, namun merasa kesepian di istananya. Namun, segalanya berubah ketika seorang wanita muda yang ceria dan penuh semangat tiba di istana.

Ketika Kang Hee Soo mendapatkan ketenaran sebagai pemain baduk yang tidak dikenal, dia bertemu Pangeran Lee In dan jatuh cinta padanya. Namun, dia menjadi mata-mata dan mendekati Raja Lee In untuk membalas dendam.

Drama ini menampilkan perjuangan sang raja untuk membuka hatinya kembali setelah mengalami kehilangan yang mendalam. Adapun wanita muda tersebut berusaha untuk memahami luka batin sang raja. Mereka berdua akhirnya saling memahami.

Namun, hubungan mereka tidak mudah, karena harus menghadapi berbagai konflik dan intrik di istana. Drama ini juga menampilkan konflik politik dan kekuasaan di istana yang menjadi latar belakang dari hubungan antara sang raja dan wanita muda tersebut.

Pemeran lainnya dalam drakor ini antara lain Lee Shin Young sebagai Kim Myung Ha, Park Ye Yeong sebagai Dong Sang Gung, Yang Kyung Won sebagai Yoo Hyun Bo, dan Jo Sung Ha sebagai Kim Jong Bae.

