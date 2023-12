Mengenal Para Pemeran Drakor Doctor Slump

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial drama Korea atau drakor Doctor Slump akan tayang pada 27 Januari 2024. Dikutip dari Soompi, drakor Doctor Slump mempertemukan Park Hyung Sik dan Park Shin Hye yang pernah bersama menjadi pemeran dalam drama Heirs pada 2013.

Doctor Slump disutradarai oleh Oh Hyun Jong. Ia bekerja sama dengan Baek Sun Woo penulis skrip drama What’s Wrong With Secretary Kim. Park Shin Hye dan Park Hyung Sik nantinya akan berakting dengan Yoon Bak, Jang Hye Jin, Hyun Bong Sik, Yoon Sang Hyun, Oh Dong Min, Park Won Ho, Kang Sang Joon, Jung Ji Soon.

Pemeran Park Hyung Sik

1. Park Shin Hye

Dikutip dari My Drama List, Park Shin Hye salah satu pemeran utama. Ia berperan sebagai Nam Ha Neul. Park Shin Hye merupakan aktirs, penyanyi, dan model Korea Selatan yang saat ini berada di bawah naungan SALT Entertainment. Park Shin Hye yang lahir pada 18 Februari, 1990. Park Shin Hye debut di industri hiburan muncul di video musik Lee Seung Hwan yang berjudul Flower.

2. Park Hyung Sik

Park Hyung Sik berperan sebagai Yeo Jung Woo. Park Hyung Sik aktor dan penyanyi Korea Selatan yang lahir pada 16 November 1991. Saat ini, ia ikut naungan United Artists Agency.

3. Yoon Park

Yoon Park lahir pada 18 November 1987. Ia memulai kariernya di industri dunia hiburan sebagai pemain drum grup musik Can’t Play Well. Ia memenangkan penghargaan perunggu dalam MBC Campus Song Festival pada 2010.

Saat memulai debutnya di industri hiburan, Yoon Park dalam naungan SM Entertainment. Ketika kontraknya dengan SM Entertainment habis, Yoon Park beralih ke agensi JYP Entertainment.

4. Kong Seong Ha

Kong Seong Ha berperan sebagai Lee Hong Ran. Ia lahir pada 16 April 1992. Kong Seong Ha memulai debutnya sebagai aktris dengan terlibat dalam film The Mayor yang tayang pada 2017.

