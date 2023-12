Sinopsis Doctor Slump, Drakor yang Mempertemukan Lagi Park Shin Hye dan Park Hyung Sik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial drama Korea atau drakor Doctor Slump akan tayang pada 27 Januari 2024. Dikutip dari Soompi, drakor Doctor Slump mempertemukan Park Hyung Sik dan Park Shin Hye yang pernah bersama menjadi pemeran dalam drama Heirs pada 2013.

Doctor Slump disutradarai oleh Oh Hyun Jong. Ia bekerja sama dengan Baek Sun Woo penulis skrip drama What’s Wrong With Secretary Kim. Park Shin Hye dan Park Hyung Sik nantinya akan berakting dengan Yoon Bak, Jang Hye Jin, Hyun Bong Sik, Yoon Sang Hyun, Oh Dong Min, Park Won Ho, Kang Sang Joon, Jung Ji Soon.

Sinopsis Doctor Slump

Dikutip dari My Drama List, semasa sekolahnya, Yeo Jeong Woo selalu menempati posisi pertama dalam peringkat akademis. Selepas lulus dari sekolah kesehatan terbaik di Korea Selatan, Jeong Woo menjadi dokter bedah yang karier dan kehidupannya berjalan lancar.

Kehidupannya seketika berubah saat dia mengalami insiden kesehatan misterius. Kondisi itu membuat hidupnya sengsara. Pada masa susah hidupnya, Yeo Jeong Woo yang diperankan oleh Park Hyung Sik bertemu dengan Nam Ha Neul yang diperankan oleh Park Shin Hye.

Nam Ha Neul merupakan rival Yeo Jeong Woo saat dirinya masih bersekolah. Nam Ha Neul merupakan ahli anestesi yang cerdas semasa sekolahnya. Kendati demikian, Nam Ha Neul terus belajar untuk mewujudkan impiannya menjadi dokter. Hidupnya hanya bekerja dan belajar, dia tidak memiliki waktu untuk bersenang-senang.

Pada suatu hari, Nam Ha Neul menyadari dia tidak bahagia dengan hidupnya saat ini dan ingin melakukan perubahan. Pada saat tersebut, Nam Ha Neul bertemu dengan Jeong Woo sehingga mereka menjadi dekat dan menjalin hubungan yang romantis.

