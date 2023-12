Serial Drama dan Acara Televisi Dibintangi Jo In Sung Selama 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2023, nama Jo In Sung melejit setelah membintangi drama Moving. Berbarengan dengan sorotan para penggemar drama Korea atau drakor itu, ia juga makin populer setelah Smugglers yang dibintanginya itu mendapat empat kategori penghargaan dari Blue Dragon Film Awards.

Dikutip dari My Drama List, berikut deretan serial drama dan acara televisi yang dibintangi oleh Jo In Sung selama 2023.

Serial Drama

1. Smugglers

Jo In Sung membintangi Smugglers yang pada tahun ini memenangkan penghargaan Blue Dragon Film dalam beberapa kategori seperti Layar Terbaik dan Pemeran Pembantu Pria Terbaik. Dalam film yang mengambil latar tempat di pedesaan kecil tersebut, Jo In Sung berperan sebagai Kwon Pil Sam atau yang juga disebut dengan Boss Kwon.

Smugglers meraih total empat penghargaan Blue Dragon Film Awards termasuk Best Picture, Best Supporting Actor, Best New Actress, dan Best Music. Film ini sebelumnya juga tayang di berbagai festival film internasional, seperti Toronto International Film Festival, Locarno International Film Festival, dan Sitges International Fantastic Film Festival.

2. Moving

Selanjutnya terdapat serial Moving yang diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Dalam serial drama bergenre aksi dan fantasi ini yang memiliki 20 episode itu, Jo In Sung sebagai pemeran utama. Ia berperan sebagai Kim Doo Shik, karakter yang memiliki kemampuan super bisa terbang.

Acara Televisi

1. Unexpected Business in California

Menjadi musim ketiga dari program realita Unexpected Business, serial drama yang berlatar tempat di swalayan bergaya Korea Selatan di Amerika Serikat itu melibatkan Jo In Sung salah satu tokoh utama. Serial drama yang disiarkan stasiun televisi tvN untuk domestik dan Disney plus untuk global tersebut direncanakan akan memiliki 12 episode dengan 7 episode yang telah tayang sejauh ini.

2. GBRB: Reap What You Sow

Green Bean Red Bean: Reap What You Sow program televisi berbasis pertunjukan realita lainnya yang dibintangi oleh Jo In Sung. Dalam acara televisi berbasis realita itu memiliki 8 episode. Jo In Sung menjadi petani kebun dan merasakan kehidupan pertanian sembari berjuang bersama dengan teman-temannya yang berkarier di industri hiburan.

