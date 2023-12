5 Drakor yang Dibintangi Kim Ji Won, Pemeran Utama Queen of Tears

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2022, Kim Ji Won dikonfirmasi akan berperan dalam drama baru bertajuk Queen of Tears yang dikabarkan tayang saat paruh pertama 2024. Kim Ji Won ditunjuk menjadi pemeran utama bernama Hong Hae In, pewaris chaebol dari departemen store Queens Group. Tak sendirian, Ji Won akan ditemani oleh Kim Soo Hyun yang berperan sebagai direktur hukum konglomerat Queens Group, Baek Hyun Woo. Dilansir dari Soompi, mereka akan menjadi pasangan suami istri yang berhasil bertahan dari krisis dan tetap bersama melawan segala rintangan.

Sebelum bermain dalam Queen of Tears, Kim Ji Won telah banyak memukau para pecinta drama Korea melalui drama populernya. Dilansir dari berbagai sumber, inilah 5 drakor yang pernah dibintangi Kim Ji Won:

1. The Heirs (2013)

Kim Ji Won menarik perhatian penonton The Heirs karena menjadi Yoo Rachel, tunangan dari pewaris chaebol Kim Tan (Lee Min Ho). Dilansir dari Mydramalist, The Heirs menceritakan perjalanan Cha Eun Sang (Park Shin Hye) yang mencari kakak perempuannya di Korea. Suatu hari, Kim jatuh cinta dengannya, tetapi tidak menyadari bahwa Cha adalah anak dari pembantu keluarganya. Cerita semakin rumit ketika Yoo Rachel kembali ke Korea dan bertemu dengan Kim Tan.

2. One Sunny Day (2014)

Drama ini dirilis khusus oleh LINE untuk ditonton oleh penggunanya di Thailand pada 2014. Dilansir dari Mydramalist, One Sunny Day bercerita tentang pria yang melakukan perjalanan ke Pulau Jeju saat musim dingin. Sesampainya di lokasi, ia bertemu dengan Kim Ji Ho (Kim Ji Won) yang menjadi cinta pertamanya. Akhirnya, keduanya menghabiskan waktu bersama di Pulau Jeju dan menikmati keindahan wisata.

3. Descendants of the Sun (2016)

Dilansir dari Asianwiki, Descendants of the Sun menceritakan tentang Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo) adalah ahli bedah yang jatuh cint[a dengan seorang kapten pasukan khusus, Shi Jin (Song Joong Ki). Namun, awalnya, Mo Yeon mengira bahwa Shi Jin adalah geng kriminal pencuri. Hal tersebut dibantah oleh dokter tentara Myeong Joo (Kim Ji Won). Perjalanan cinta Mo Yeon tidak berjalan baik ketika Shi Jin harus bertugas memimpin tentara untuk menjaga perdamaian negara Uruk.

4. Fight for My Way (2017)

Dilansir dari Mydramalist, Choi Ae Ra (Kim Ji Won) memiliki cita-cita sebagai pembawa acara televisi, tetapi terjebak sebagai resepsionis sebuah department store. Ia memiliki sahabat dengan keahlian taekwondo bernama Ko Dong Man (Park Seo Joon).Dong Man sebenarnya memiliki cita-cita untuk menjadi atlet. Suatu hari, keduanya memutuskan untuk mengejar impian masing-masing. Namun, benih cinta tumbuh di antara keduanya.

5. My Liberation Notes (2022)

Dilansir dari Asianwiki, My Liberation Notes menceritakan tentang 3 bersaudara yang memiliki impian berbeda. Yeom Chang Hee (Lee Min Ki) ingin kabur dari rumah keluarganya di Desa Sanpo. Lalu, Yeom Mi Jeon (Kim Ji Won) ingin memiliki kebebasan dari kehidupan membosankan. Sementara Yeom Gi Jeon (Lee El) selalu mengeluh karena pekerjaannya di Seoul dan ingin menemukan cinta. Suatu hari, Mi Jeong mendekati Tuan Gu (Son Suk Ku), pria misterius di Desa Sanpo dan hobi mabuk.

