Fansign Day6 di Jakarta Selama 2 Jam Dipenuhi Ratusan My Day Beruntung

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band Day6 mengadakan fansign tepat satu hari sebelum manggung di Saranghaeyo Indonesia (SHI) 2024 yang sama-sama dipromotori oleh Mecimapro. Dihadiri oleh keempat anggota Day6, Sungjin, Wonpil, Dowoon, dan Young K, acara penandatanganan album ini diadakan di Multifunction Hall, Beach City International Stadium, Ancol pada Jumat, 3 Mei 2024.

Berdasarkan pengumuman di media sosial resmi Mecimapro, acara fansign bertajuk ”Face to Face Album Sign Event in Jakarta Day6 Fourever” tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara konser SHI 2024 yang diadakan satu hari setelahnya, Sabtu, 4 Mei 2024. Dimulai pukul 16.00 WIB, acara berlangsung aman dan tertib selama kurang lebih 2 jam lamanya.

Jumlah Peserta Fansign Day6 Terbatas

Acara fansign diadakan dengan peserta yang terbatas. Sebagai promotor, Mecimapro melakukan undian untuk My Day, sapaan untuk penggemar Day6, yang membeli album dengan jumlah tertentu untuk bisa hadir ke acara fansign Day6 Face to Face in Jakarta.

Grup band Day6 berinteraksi dengan para fans dalam acara fan sign di Beach City International Stadium, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024. Band asal Korea Selatan yang beranggotakan Sungjin, Wonpil, Dowoon, Young K ini akan tampil dalam festival musik Saranghaeyo Indonesia di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

Dua hari sebelum fansign, akun media sosial resmi @mecimashop mengumumkan pemenang hasil undian berupa daftar kode yang didapat para penggemar pasca pembelian album. Terdapat empat kategori pemenang, yaitu Album Sign yang dimenangkan oleh 50 orang peserta, Group Photo yang dimenangkan 15 orang peserta, Hi-Bye Session atau sesi menyapa idola dari jarak dekat untuk 100 orang peserta, dan 465 peserta lainnya yang beruntung bisa datang dan ikut menonton keberlangsungan acara.

Young K Tampil 2 Kali di SHI 2024

Keberadaan Day6 di dalam line up Saranghaeyo Indonesia 2024 merupakan bagian dari aktivitas promosi album terbaru mereka bertajuk Fourever. Menariknya, bassist yang juga vokalis band Day6 akan tampil dua kali pada festival tersebut. Selain sebagai anggota dari grup band Day6, laki-laki yang juga akrab disapa Brian itu juga akan menampilkan beberapa lagunya sebagai solois.

Selain Day6, beberapa artis lain yang turut meramaikan konser yang diadakan satu tahun sekali sejak 2016 itu adalah Chen dan Xiumin dari boy group EXO, Xikers, dan grup asal Tiongkok, Boy Story.

