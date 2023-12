8 Rekomendasi Film dan Serial Mendebarkan Terbaru di Netflix

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menghadirkan sederet film dan serial mendebarkan terbaru yang akan tayang sepanjang akhir tahun 2023 hingga 2024 mendatang. Mulai dari bertarung melawan kekuatan supernatural, mengarungi dunia setelah kiamat, atau menghadapi tantangan gawat, tayangan-tayangan terbaru ini akan membuat Anda mendukung para karakter seiring mereka mengatasi berbagai halangan

Berikut rekomendasi film dan serial mendebarkan terbaru Netflix yang akan datang:



1. Sweet Home 2 (1 Desember 2023)

Song Kang dalam Sweet Home Season 2. Dok. Netflix

Setelah mencuri perhatian dunia melalui kehadiran berbagai makhluk mencengangkan, serial horor Korea Sweet Home kembali dengan musim keduanya pada 1 Desember 2023. Sweet Home Season 2 mengupas kisah ketika hasrat menjadi sesuatu yang mematikan dan mengikuti penyintas apartemen Green Home dan Hyun Su yang sama-sama berjuang untuk bertahan hidup di tempat baru, saat sejumlah makhluk lain muncul dan fenomena misterius mulai terjadi.



2. Yu Yu Hakusho (14 Desember 2023)

Yusuke merupakan anak badung berusia 14 tahun yang meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil saat ia berusaha melindungi seorang anak kecil. Tindakannya membuat ia diganjar kesempatan untuk hidup kembali dan ditunjuk sebagai Detektif Dunia Lain yang bertugas menyelidiki kegiatan supernatural dunia manusia.



3. Rebel Moon - Part One: A Child From Fire (22 Desember 2023)

Rebel Moon - Part One: A Child From Fire. Dok. Netflix

Rebel Moon - Part One: A Child From Fire merupakan film fantasi-ilmiah yang telah dipersiapkan selama bertahun-tahun oleh Zack Snyder yang dikenal lewat film-filmnya seperti 300, Man of Steel, dan Army of the Dead.

Saat sebuah koloni penuh kedamaian di pinggir galaksi terancam oleh pasukan tentara dari pemegang kekuasaan Regent Balisarius yang sewenang-wenang, Kora (Sofia Boutella) yang asing dan misterius menjadi harapan agar mereka bisa bertahan hidup.



4. The Brothers Sun (4 Januari 2024)

Saat sang kepala mafia Taiwan yang berkuasa tewas akibat seorang pembunuh misterius, anak tertuanya yang juga merupakan pembunuh legendaris pergi ke Los Angeles untuk melindungi ibu dan adik laki-lakinya yang polos. Seiring dengan meningkatnya tensi antara geng paling berbahaya di Taipei dengan sebuah kelompok baru, ketiga orang ini harus memahami makna keluarga yang sesungguhnya sebelum seluruh musuh menghabisi mereka. Serial drama keluarga penuh aksi ini dibuat oleh Brad Falchuk dan Bryon Wu serta dibintangi pemenang Academy Award Michelle Yeoh.



5. Avatar: The Last Airbender (22 Februari 2024)

Avatar: The Last Airbender. Dok. Netflix

Adaptasi live action ini diangkat dari serial animasi populer yang mengikuti kisah Aang, seorang Avatar muda, saat ia berusaha menguasai empat elemen (Air, Bumi, Api, dan Udara) demi mengembalikan keseimbangan dunia yang terancam oleh kehadiran Negara Api yang mengerikan.



6. The Umbrella Academy Season 4 (2024)

Bersatu kembali akibat kematian ayah mereka, ketiga belas saudara Hargreeves yang masing-masing memiliki kemampuan luar biasa mengungkap sejumlah rahasia keluarga yang mengagetkan serta berhadapan dengan bahaya yang mengancam umat manusia. Dalam minggu pertama penayangan musim ketiganya, The Umbrella Academy berhasil duduk di peringkat pertama daftar global Top 10 Netflix dan mengajak penonton bertualang melintasi waktu serta bersua dengan berbagai tantangan, kehilangan, maupun kejutan. Namun cerita belum selesai di situ.



7. Damsel

Damsel. Dok. Netflix

Peringatan: ini bukan dongeng. Seorang gadis yang setuju menikahi seorang pangeran tampan kemudian mengetahui bahwa keluarga pangeran telah merekrutnya sebagai pengorbanan untuk membayar utang di masa silam. Saat dilempar ke dalam gua yang dihuni naga yang siap menyemburkan api, sang gadis harus mengandalkan kecerdikan dan keberaniannya untuk bertahan hidup.



8. The Witcher: Sirens of the Deep (2024)

Saat sang pemburu monster Geralt of Rivia ditugaskan untuk menyelidiki sejumlah serangan di sebuah desa dekat laut, ia menjadi terlibat dalam konflik berusia ratusan tahun antara manusia dan orang duyung. Geralt harus bergantung pada kawan-kawannya, baik lama maupun baru, untuk memecahkan misteri tersebut sebelum permusuhan antara dua kerajaan ini meningkat menjadi perang besar-besaran.

