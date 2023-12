22 Film dan Serial Terbaru Netflix Desember 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Pengguna Netflix Indonesia dapat menikmati berbagai tayangan terbaru pada Desember 2023 ini. Sejumlah drama Korea, film horor Indonesia, hingga dokumenter dapat dinikmati mulai bulan ini.

Berikut daftar film dan serial terbaru Netflix edisi Desember 2023:



Saat hasrat berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, Sweet Home 2 mengikuti kisah penyintas apartemen Green Home dan Hyun Su yang sama-sama berjuang untuk bertahan hidup di tempat baru, saat sejumlah makhluk lain muncul dan fenomena misterius mulai terjadi.



Park Seo Joon dan Han So Hee Gyeongseong Creature. Dok. Netflix

Berlatar kota Gyeongseong di tahun 1945, di era kelam saat Seoul masih dijajah, seorang pengusaha dan detektif berjuang hidup dan melawan monster yang lahir dari ketamakan manusia.



Saat pasukan penguasa tiran mengancam kedamaian koloni di bulan nan jauh, seorang penduduk desa misterius muncul sebagai satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup.



Setelah terkena kutukan seorang dukun, wanita ini tewas oleh sihir hitam lalu bangkit sebagai arwah murka yang ingin bersatu kembali dengan bayi yang baru dilahirkannya.



Seorang suami berduka akibat kematian mendadak sang istri lalu menjadi akrab dengan wanita yang menjadi ibu pengganti bagi mereka, yang kini tengah mengandung anak mereka.



Film drama remaja ini berkisah tentang Galaksi, pemimpin geng Ravispa di sekolahnya, yang jatuh cinta pada Kejora, anggota Paskibra sekolah, sehingga memicu konflik dengan geng lain.



Versi buatan ulang dari film Indonesia klasik tahun 1980 yang berjudul sama dan merupakan kelanjutan dari Gita Cinta dari SMA. Seorang pria bertemu dan menjadi dekat dengan gadis yang tampak persis seperti mantan kekasihnya.



8. Welcome to Samdal-ri (2 Desember)

Ji Chang Wook dalam drama Welcome to Samdal-ri. Dok. Netflix

Setelah kariernya hancur, seorang fotografer kembali ke kota asalnya dan bertemu dengan teman masa kecilnya — lalu merajut kembali kisah cinta yang belum usai.



Sejumlah pasangan baru memulai perjalanan cinta mereka di sebuah pulau terpencil, dan harus menghadapi berbagai drama demi kesempatan berharga di Hotel Paradise.



10. Like Flowers in Sand (21 Desember)

Komedi romantis remaja berlatar kota Geosan ini mengikuti reuni mantan pegulat Kim Baek-du yang menjalani kehidupan keras, dan Oh Yoo-kyung yang menjadi ketua tim di kantor pemerintah daerah.



11. My Life With the Walter Boys (7 Desember)