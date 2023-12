Mengenal Xu Kai, Aktor Cina Duta We TV yang Berkunjung ke Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Cina, Xu Kai dipilih sebagai Global Brand Ambassador WeTV. Xiu Kai menjadi wajah dari WeTV dalam berbagai proyek dan aktivitas promosi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Xu Kai akan bertemu penggemarnya di Jakarta pada Jumat, 1 Desember 2023.

Profil Xu Kai

Dikutip dari IMDb, Xu Kai yang lahir di Shenzhen, Guangdong pada 5 Maret 1995. Kariernya dimulai ketika ia memenangkan kontes model di Guangzhou pada 2013.

Pada 2016, Xu Kai masuki industri hiburan setelah menandatangani kontrak dengan Huanyu Film. Dia mendapat peran kecil di serial Zhaoge (2016) sebagai karakter Yang Jian. Pada 2018, Xu Kai terlibat dalam drama romantis tentang sejarah Untouchable Lovers.

Dia juga berperan dalam drama kerajaan berjudul Story of Yanxi Palace (2018). Berkat perannya sebagai Fucha Fuheng dalam drama tersebut, Xu Kai mendapat kepopulerannya Dikutip dari My Drama List, karier layar lebar Xu Kai dimulai saat ia bermain dalam film bergenre romantis Autumn Fairy Tale (2019). Ia mendapat peran utama pertamanya dalam serial The Legends (2019).

Pada tahun yang sama, dia berperan di serial drama tentang tentara muda Arsenal Military Academy. Dia juga bermain dalam serial Once Upon a Time in Lingjian Mountain (2019) dan Dance of the Sky Empire (2020).

Pada 2021, ia mendapatkan peran kecil dalam film 1921. Sepanjang tahun tersebut, dia juga bermain dalam beberapa drama, termasuk Ancient Love Poetry, Falling Into Your Smile dan Court Lady.

