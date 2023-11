Xu Kai Siap Bertemu Fans di Jakarta sebagai Duta Global WeTV

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Cina, Xu Kai resmi ditunjuk sebagai Global Brand Ambassador WeTV. Xiu Kai menjadi wajah dari WeTV dalam berbagai proyek dan aktivitas promosi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Berbagai judul serial drama modern yang dibintangi Xu Kai sangat digemari penonton di Indonesia seperti Falling into Your Smile, She and Perfect Husband, serta serial kolosal Ancient Love Poetry, dan yang sedang tayang berjudul Wonderland of Love. Selain itu, beberapa serial drama yang dibintangi Xu Kai juga akan tayang di WeTV seperti Story of Joy, Sword and Fairy, dan As Beautiful As You.



Pemilihan Xu Kai sebagai Duta Global untuk memperkuat kehadiran WeTV di pasar global dan memperluas dampaknya di industri hiburan. Xu Kai akan berperan aktif dalam memperkuat eksistensi WeTV dan membantu memperkenalkan berbagai konten unggulan kepada penonton secara global.

"Kami sangat senang dengan bergabungnya Xu Kai sebagai Duta Global WeTV. Xu Kai bukan hanya seorang aktor berbakat, tetapi juga memiliki daya tarik yang luar biasa di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Kami berharap kehadiran Xu Kai bisa menginspirasi lebih banyak masyarakat untuk menikmati konten terbaik di WeTV," kata Country Head WeTV Indonesia Lesley Simpson dalam siaran pers yang diterima Tempo.



Xu Kai sendiri menyampaikan antusiasmenya terkait peran barunya ini. "Senang sekali bisa menjadi Global Brand Ambassador untuk WeTV! Bergabunglah dengan saya dalam perjalanan romantis di WeTV," ujar Xu Kai.

Sejalan dengan penunjukan Xu Kai sebagai Duta Global, WeTV Indonesia ikut memberikan kejutan untuk para penggemar dengan mengumumkan kedatangan Xu Kai ke Indonesia.

Xu Kai dijadwalkan bertemu penggemarnya di Jakarta pada Jumat, 1 Desember 2023. Di acara tersebut, para penggemar Xu Kai akan memiliki kesempatan langka bertemu langsung dengan bintang idolanya.

