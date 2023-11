5 Drama Korea Dibintangi Lee Se Young, Terbaru The Story of Park's Marriage Contract

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Se Young menjadi salah satu aktris membintangi film hingga drama Korea pupuler. Aktris yang memulai karir sejak kecil ini telah dengan membintangi Jewel in the Palace (2003), When I Turned Nine (2004), Lovely Rivals (2004) hingga The Wonder Years (2007). Berikut ini daftar drama Lee Se Young.

1. The Story of Park's Marriage Contract (2023)

Dirujuk dari Mydramalist, dalam The Story of Park's Marriage Contract Lee Se-young beradu akting dengan Bae In-hyuk. Keduanya akan membawa penontkn ke era Joseon abad ke-19 sekaligus era modern abad ke-21.

Drakor ini menceritakan kisah Park Yeon-woo (Lee Se-young), seorang gadis Konghucu Joseon yang berjuang untuk kembali ke Joseon setelah melakukan perjalanan waktu 200 tahun ke tahun 2023 setelah kematian Kang Tae-ha (Bae In-hyuk), suaminya.

2. The Law Cafe (2022)

Drakor The Law Cafe mengisahkan Jeong Ho, Yu Ri, Se Yeon, dan Jin Ki yang telah berteman selama 17 tahun sejak SMA Seoyeon. Jeong Ho adalah seorang tuan tanah yang biasa disebut monster jenius, dia adalah pria keren dengan pesona misterius.

Yu Ri adalah seorang pengacara eksentrik dengan sifat pemarah dan tidak tahan terhadap ketidakadilan. Ini membuatnya keluar dari firma hukumnya dan mendirikan kafe hukum miliknya sendiri. Ketika pergi menemui pemiliknya untuk mendapatkan kontrak, bertemu teman lamanya, Jeong Ho. Sejak saat itu, hubungan yang berkembang dari persahabatan menjadi cinta dimulai.

3. The Red Sleeve (2021)

Drakor ini menceritakan abad ke-18 di Korea, Pangeran Yi San adalah seorang perfeksionis yang dihantui oleh pembunuhan ayahnya. Meskipun ada luka emosional yang ditinggalkan oleh kematian ayahnya, Yi San bercita-cita menjadi penguasa yang baik hati dan mereformasi hukum kerajaan.

Di istana, Yi San bertemu Sung Deok Im yang diperankan oleh Lee Se Young, seorang wanita muda yang bersemangat dan cerdas hingga jatuh cinta dan melamarnya menjadi selirnya. Sung Deok Im bergulat dengan batasan dan tanggung jawab yang ada dalam kehidupan kerajaan.

4. Memorist (2020)

Dikutip dari Soompi, drakor ini diangkat dari webtoon berjudul sama karya Jae Hoo, film thriller yang menceritakan kisah Dong Baek. Ia merupakan seorang detektif yang memiliki kemampuan unik untuk membaca pikiran orang, atau ingatan mereka.

Diperankan oleh Yoo Seung Ho, Dong Baek bekerja sama dengan seorang profiler kriminal bernama Han Sun Mi yang diperankan Lee Se Young, setelah negara tersebut diguncang oleh serangkaian pembunuhan berantai yang brutal.

Dong Baek dan Sun Mi berpacu dengan waktu. Namun semakin jauh mereka menggali kasus ini, segalanya menjadi semakin gelap dan berbelit-belit.

5. The Crowned Clown (2019)

Lee Se Young melakoni peran Ratu Yoo So Woon dalam drama Korea bertema sejarah The Crowned Clown. Drama ini menceritakan kisah Raja Yi Heon, diperankan oleh Yeo Jin Goo. Raja menyewa seorang badut untuk menggantikannya sebagai raja untuk menghindari orang-orang yang ingin mengambil nyawanya.

