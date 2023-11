Park Kwang Jae: Ini 3 Drama dan Film Terbaru yang Dibintangi Mantan Pebasket Itu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Park Kwang Jae aktor Korea Selatan mantan atlet basket profesional. Namun sejak musim 2011-2012 ia pensiun dan masuk industri perfilman. Semenjak debut sebagai aktor ia membintangi banyak serial drama dan film salah satunya yang terbaru, Vigilante. Pada 2023, setidaknya ia sudah tampil untuk dua judul serial drama dan satu film. Apa saja?

1. Vigilante (2023)

Bercerita tentang dendam seorang anak yang memiliki kenangan buruk atas kematian ibunya, Kim Ji Yong (Nam Joo Hyuk) melihat ibunya dipukul hingga tewas oleh preman di jalan. Preman tersebut hanya dihukum tiga setengah tahun penjara. Kim Ji Yong menyimpan dendam hingga dewasa. Sampai ia bertemu lagi, ia mengambil tindakan untuk memukul penjahat tersebut dengan brutal.

Semenjak itu ia menjalani dua hidup yang berbeda, ketika siang ia menjadi mahasiswa teladan di perguruan tinggi kepolisian. Pada akhir pekan dia menjadi orang yang menghajar secara brutal para pelaku kriminal yang menerima hukuman ringan. Park Kwang Jae tampil di episode 6, ia berperan sebagai Seodol, rekanan Bang (Shin Jeong Geun). Seodol diceritakan bertarung dengan Jo Heon yang diperankan oleh Yoo Ji Tae. Jo Heon dijuluki detektif monster, karena kekuatan fisiknya yang menakutkan.

2. Moving (2023)

Moving drama aksi tentang siswa SMA bernama Kim Bong Seok yang berkemampuan super bisa terbang dan melayang. Tetapi, dia masih belum bisa mengontrol kekuatannya. Ternyata, teman-teman sekolahnya pun memiliki kemampuan yang sama, namun saling menyembunyikan itu.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Menjelang akhir drama itu, jalan cerita mulai mengungkap adanya upaya penyerangan terhadap generasi muda Korea Selatan yang berkemampuan super itu. Park Kwang Jae berperan sebagai Kwon Yong Deuk orang kuat suruhan dari Republik Rakyat Demokratik Korea. Ia memiliki kekuatan super sangat kuat bertarung dan bisa pulih dari cedera sekeras apa pun serangan yang menghantam tubuhnya.

3. The Roundup: No Way Out (2023)

Dikutip dari Asian Wiki film ini bercerita tentang misi mengembalikan buronan ke Korea Selatan. Setelah empat tahun telah berlalu sejak Detektif Ma Suk-Do (Ma Dong-Seok) menumpas Jang Chen dan kelompoknya. Namun Unit kejahatan Polisi Geumcheon diberikan tugas untuk mengembalikan buronan yang melarikan diri ke Vietnam. Dalam film ini Park Kwang Jae berperan sebagai Kepala Departemen Park. Dikutip Soompi, The Roundup: No Way Out merupakan film Korea yang mencapai total 30 juta penonton di bioskop.

Pilihan Editor: Mengenal Park Kwang Jae, Pemeran Orang Kuat dalam Vigilante dan Moving