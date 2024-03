Oh Dal Su Bintangi Squid Game 2, Kasusnya 6 Tahun Lalu Kembali Dibahas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Oh Dal Su diumumkan akan bergabung dengan jajaran pemain Squid Game 2. Agensinya masih merahasiakan peran yang dimainkan Oh Dal Su dalam sekuel drama Korea terkenal itu.

"Memang benar Oh Dal Su akan membintangi Musim 2 'Squid Game.' Sulit untuk mengungkapkan peran atau waktu layarnya," kata C-JeS Studio pada Selasa, 12 Maret 2024.

Syuting Squid Game 2 telah berlangsung sejak Juli 2023 lalu dan dijadwalkan akan dirilis pada 2024 ini. Sutradara Hwang Dong Hyuk mengungkapkan musim kedua akan hadir dengan karakter dan permainan baru yang semakin memperkaya narasi serial tersebut.

Kasus Oh Dal Su

Sebelumnya, Oh Dal Su pernah dituduh melakukan pelecehan seksual dan penyerangan seksual pada Februari 2018. Meski awalnya membantah tudingan tersebut, aktor 55 tahun itu kemudian mengeluarkan permintaan maaf kepada para korban, termasuk aktris Uhm Ji Young.

Akibat kontroversi tersebut, Oh Dal Su dikeluarkan dari pemeran My Mister, dan mengambil jeda dari industri hiburan, kemudian menjalani kehidupan terpencil bertani di Pulau Geoje. Pada Agustus 2019, batas waktu kasus ini berakhir tanpa penyelidikan formal, sehingga Oh Dal Su dinyatakan tidak bersalah.

“Insiden tersebut diberitahukan melalui (JTBC Newsroom). Seperti yang terjadi pada tahun 1993, masa pembatasan telah berlalu. Selain itu, kejahatan penyerangan seksual pada saat itu harus dilaporkan dalam waktu enam bulan untuk diadili, namun tidak ada laporan seperti itu. Karena tidak ada pembenaran atas kebenaran tuduhan tersebut bahkan setelah siaran, penyelidikan telah selesai," kata perwakilan dari Badan Kepolisian Metropolitan Busan pada 13 Agustus 2019.

Oh Dal Su melanjutkan kariernya dengan tampil di berbagai film dan serial seperti Best Friend, Yoshichal, dan I Want To Know Your Parents.

Tentang Squid Game

Squid Game bercerita tentang sekelompok kontestan putus asa yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjadi pemenang akhir dalam permainan bertahan hidup ekstrem yang misterius dengan hadiah uang tunai 45,6 miliar won. Setelah tayang perdana pada 2021, serial ini dengan cepat menjadi fenomena global dan salah satu serial televisi paling populer di Netflix.

Squid Game 2 yang sangat dinantikan ini akan mengikuti Gi Hun (Lee Jung Jae) saat ia membatalkan rencananya untuk pergi ke AS dan memulai pengejaran dengan suatu motif. Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, Wi Ha Joon, dan Gong Yoo mengulangi peran mereka dari Musim Pertama dengan daftar pemeran baru termasuk Im Siwan, Kang Ha Neul, Park Gyu Young, Lee Jin Uk, Park Sung Hoon, Yang Dong Geun, Kang Ae Sim, Lee David, Choi Seung Hyun, Roh Jae Won, Jo Yuri, dan Won Ji An melengkapi ansambel karakter penuh warna di musim mendatang.

