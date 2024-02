Kim Seon Ho Kenang Awal Karier, Gaji Tak Cukup untuk Biaya Hidup dan Dukungan Orang Tua

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Kim Seon Ho mengenang perjalanan awal perjalanan kariernya sebagai pemain teater jauh sebelum terkenal di layar kaca. Baru-baru ini, dia mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengalami kesulitan finansial karena dibayar 18 ribu won per hari ketika membintangi Sherlock pada 2012.

Dengan uang itu, Kim Seon Ho cuma hanya untuk membeli makan dan biaya transportasi dari rumah menuju ke lokasi pertunjukan tempatnya bekerja. Hal ini juga yang membuatnya tetap tinggal bersama orang tua di usia Kim Seon Ho saat itu 26 tahun.

"Gajiku saat itu 18 ribu won per penampilan saat membintangi Sherlock. AKu bisa membayar transportasi dan makan hari itu, tetapi tidak bisa membayar tagihan teleponku. Itulah sebabnya aku hidup dengan orang tuaku ketika aku masih bekerja di teater," kata Kim Seon Ho dalam kanal YouTube by PDC yang dirilis pada Kamis, 29 Februari 2024.

Meski tidak menghasilkan banyak uang, aktor 37 tahun ini tetap merasa bangga dengan apa yang dilakukannya 12 tahun lalu. Kecintaannya terhadap dunia seni peran jauh lebih besar daripada materi. "Aku merasa bangga melakukan apa yang aku sukai. Beberapa rang mungkin menganggap aku naif, tapi sampai hari ini, ini lebih tentang apa yang aku nikmati daripada uang," katanya.

Pesan Orang Tua Kim Seon Ho

Kim Seon Ho mengatakan kedua orang tuanya tidak pernah melarang mimpinya untuk menjadi seorang aktor. Justru sebaliknya, dia mendapat dukungan. Kedua orang tua Kim Seon Ho mengalami era di mana terpaksa harus mengubur mimpi mereka demi bertahan hidup. Menurut bintang Hometown Cha-Cha-Cha ini, orang tuanya senang jika putranya punya cita-cita dan bisa berjuang meraihnya.

"Tapi ada satu syarat, mereka akan membiayai pendidikanku di universitas, tetapi setelah itu tidak bisa lagi," kata Kim Seon Ho tentang pesan dari orang tuanya. "Mereka mengizinkanku untuk mengikuti mimpiku."

Saat Kim Seon Ho mendapatkan peran pertama, orang tuanya tidak banyak berkomentar namun terlihat senang dengan penampilan putra tunggalnya. "Aku pikir yang benar-benar diinginkan orang tuaku hanyalah agar aku bahagia," katanya.

Reaksi Lucu Sang Ibu saat Lihat Penampilan Kim Seon Ho di Good Manager

Setelah beberapa tahun aktif di teater, Kim Seon Ho akhirnya debut di layar kaca dengan membintangi drama Good Manager (2017). Penampilan Kim Seon Ho bisa dikatakan sangat polos dan culun dengan gaya potongan rambut mangkok yang mengembang. Sang ibu sampai enggan memberi tahu teman-temannya bahwa Kim Seon Ho muncul di drama itu.

"Satu-satunya alasan aku membintangi drama televisi itu karena keinginan ibuku," kata Kim Seon Ho. Tetapi respons ibunya tidak seperti yang diharapkan. "Dia merasa malu padaku karena aku terlihat seperti orang bodoh dengan potongan rambut itu. Dia bilang dia malu," kata Kim Seon Ho sambil tertawa mengenang ucapan ibunya.

Namun, sekarang telah berbeda. Ibunya bangga terhadap kemampuan akting Kim Seon Ho. "Dia bangga melihatku di layar. Kini waktu telah berlalu, dia bertanya-tanya kenapa dia begitu malu saat itu," katanya.

Kim Seon Ho telah membintangi banyak drama, antara lain Strongest Deliveryman, Two Cops, You Drive Me Crazy, 100 Days My Prince, Welcome to Waikiki 2, Catch the Ghost, Start-Up, dan Hometown Cha-Cha-Cha. Film The Childe (2023) menjadi debut layar lebarnya. Berikutnya, Kim Seon Ho akan membintangi The Tyrant, yang dijadwalkan tayang tahun ini, serta drama berjudul Can Love Be Translated?.

