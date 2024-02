Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan Korea Selatan. Media lokal, Dispatch melaporkan bahwa aktor Lee Jae Wook tengah berkencan dengan Karina, anggota girl group aespa.

Keduanya pertama kali bertemu di peragaan busana Prada di Milan pada 14 Januari 2024. Sejak saat itu, Lee Jae Wook dan Karina dikabarkan jatuh cinta pada pandangan pertama dan mulai melanjutkan hubungannya setelah pulang ke Korea.

Baca Juga: Agensi Benarkan Lee Jae Wook dan Karina aespa Sedang Tahap Pendekatan

Melansir dari Soompi, kedua agensi yang menaungi Lee Jae Wook dan Karina aespa, C-JeS Entertainment dan SM Entertainment, mengkonfirmasi kabar kencan di antara para artisnya tersebut. Kedua agensi kompak menyatakan duanya masih dalam tahap mengenal satu sama lain alias PDKT.

“Karina dan Lee Jae Wook sedang saling mengenal satu sama lain,” ucap SM Entertainment dikutip dari Soompi.

Di sisi lain, C-Jes selaku agensi Lee Jae Wook juga meminta agar penggemar memberikan respons hangat atas hubungan artisnya. “Keduanya saat ini sedang dalam proses untuk saling mengenal satu sama lain,” kata perwakilan C-Jes dikutip dari Allkpop.

Baca Juga: Lee Jae Wook dan Karina aespa Dikabarkan Berpacaran Usai Hadiri Milan Fashion Week

“Karena ini melibatkan kehidupan pribadi sang aktor, kami dengan hormat meminta kalian menanggapinya dengan hangat dan hormat sementara dia (Lee Jae Wook) melanjutkan komitmen syutingnya,” ujar agensi menambahkan.

Lantas, bagaimana profil Lee Jae Wook yang dikabarkan kencan dengan Karina aespa? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Profil Lee Jae Wook

Lee Jae Wook adalah seorang aktor dan model asal Korea Selatan yang lahir pada 10 Mei 1998. Melansir dari laman MyDramaList, dia merupakan lulusan dari Universitas Chung-Ang Jurusan Seni Teater.

Sebelumnya, Lee Jae Wook merupakan artis dari agensi VAST Entertainment. Namun, dia memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu pada 22 Maret 2021 lalu. Saat ini, dia berada di bawah naungan C-JeS Entertainment dan menandatangani kontrak eksklusif dengan perusahaan hiburan tersebut.

Lee Jae Wook memulai debutnya sebagai aktor pada 2018 dalam drama “Memories of the Alhambra”. Dia kemudian mendapatkan pemeran utama perdananya ketika membintangi drama “Search: WWW” dan “Extraordinary You”. Namanya semakin dikenal ketika bermain dalam drama “Do Do Sol Sol La La Sol” .

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Lee Jae Wook meraih puncak popularitasnya sebagai aktor saat membintangi drakor populer Netflix, ‘Alchemy of Souls’ musim pertama dan kedua.

Pada tahun 2019, dia memenangkan penghargaan “Aktor Pendatang Baru Terbaik” untuk drama “Extraordinary You” di MBC Drama Awards. Kemudian, pada 2020 dia meraih sejumlah penghargaan bergengsi sebagai aktor.

Mulai dari “Rookie of the Year” di Asia Artist Awards, “Actor of the Year – Rookie” di Brand of the Year Awards ke-18, dan “Excellence Award for Actor in a Miniseries” atas penampilannya yang luar biasa dalam “Do Do Sol Sol La La Sol” di KBS Drama Awards.

Tak berhenti sampai disitu, pada 2022 Lee Jae Wook dianugerahi “Global Excellence Award” di Korea Drama Awards atas kontribusinya terhadap gelombang Hallyu untuk perannya dalam drama “Alchemy of Souls”.

Dia juga dianugerahi “Asia Special Award” di Asia Model Awards ke-17. Penghargaan ini diberikan kepada bintang dunia yang dicintai dan diakui di seluruh Asia di luar Korea Selatan. Masih di tahun yang sama, Lee juga dianugerahi “Penghargaan Aktor Terbaik” di Asia Artist Awards.

Film dan Drama yang Pernah Dibintangi Lee Jae Wook

Lebih dari lima tahun berkarier di dunia seni peran, Lee Jae Wook telah membintangi berbagai judul film dan drama populer dari Korea Selatan. Melansir dari Asian Wiki, berikut daftar film dan drama yang pernah dibintangi Lee Jae Wook.

Film

Kill Boksoon (2023) sebagai Cha Min Kyu (young) Battle of Jangsari (2019) sebagai Lee Gae Tae

Drama Series

The Impossible Heir (2024) sebagai Han Tae O Hong-Rang (2024) sebagai Hong Rang Death's Game (2023-2024) sebagai Jo Tae Sang Alchemy of Souls: Light and Shadow (2022) sebagai Jang Uk Alchemy of Souls (2022) sebagai Jang Uk Kiss Sixth Sense (2022) sebagai “Haroo” aktor (ep.3,9) Move To Heaven (2021) sebagai Kim Su Cheol True Beauty (2020-2021) sebagai Baek Kyung (ep.4) Do Do Sol Sol La La Sol (2020) sebagai Sunwoo Joon When the Weather is Fine (2020) sebagai Lee Jang Woo Extraordinary You (2019) sebagai Baek Kyung Search: WWW (2019) sebagai Seol Ji-Hwan Memories of the Alhambra (2018-2019) sebagai Marco Han

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Agensi Benarkan Lee Jae Wook dan Karina aespa Sedang Tahap Pendekatan