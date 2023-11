Profil Anggota Sistar19, Grup Duo yang akan Comeback Setelah 11 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Agensi Sistar19 mengumumkan, grup duo itu akan comeback pada Januari 2024. Dikutip dari Soompi, kembalinya Sistar19 akan menandai comeback mereka setelah 11 tahun. Sebelumnya mereka debut dengan lagu hit Ma Boy pada 2011. Rilis terakhir duo ini adalah single dengan album Gone Not Around Any Longer pada 2013.

Profil Anggota Duo Sistar19

Bora

Dikutip dari Fandom, nama lengkapnya Yoon Bo Ra. Bora lahir di Gangdong-gu, Seoul pada 30 Desember 1989. Ia menempuh pendidikan tinggi di jurusan teater musikal di Universitas Myongji. Pada Juni 2010, Bora memulai debutnya sebagai anggota Sistar di acara musik KBS, Music Bank, dengan single debut, Push Push. Pada 2011, Bora dan Hyolyn membentuk subgrup duo Sistar19 dengan single Ma Boy.

Setelah debut dengan Sistar, Bora mendapat banyak tawaran variety show, salah satunya Invincible Youth di KBS2. Ia juga bergabung dengan salah satu dari empat grup yang membawakan lagu baru untuk acara spektakuler musik Gayo Daejeon di SBS pada 2012. Ia juga merilis lagu untuk amal bagian dari Mystic White Mermaid Princess pada 26 Desember 2012.

Bora juga sempat bergabung dengan program fashion SBS, Fashion King Korea. Para pemeran akan bekerja sama dengan perancang busana profesional untuk membuat desain dan memproduksi mode. Ia juga menjadi pembawa acara tetap untuk program musik KBS, Music Bank bersama Park Seo Joon.

Hyolyn

Dikutip dari My Drama List, nama lengkapnya Kim Hyo Jung. Ia dikenal pemimpin girl group Sistar dan subunit Sistar19. Sistar debut dengan lagu Push Push pada 3 Juni 2010. Hyolyn meninggalkan Starship Entertainment pada September 2017. Setelah hengkang dari Starship, pada November 2017 ia mendirikan agensinya yang diberi nama Bridge. Agensi barunya ia merilis single Layin Low pada 12 Januari 2022.

