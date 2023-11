Mengenal Sistar19 yang akan Comeback pada Januari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sistar19 mengumumkan akan comeback pada Januari 2024. Kabar itu diumumkan oleh agensinya pada 17 November 2023. Dikutip dari Soompi, kembalinya Sistar19 akan menandai comeback mereka setelah 11 tahun. Sebelumnya mereka debut dengan lagu hit Ma Boy pada 2011. Rilis terakhir duo ini adalah single dengan album Gone Not Around Any Longer pada 2013.

Tentang Sistar19

Sistar19 subunit dari girl group Sistar. Mereka memulai debutnya pada 2 Mei 2011 dengan single digital Ma Boy. Dikutip dari Fandom pada pertengahan Januari 2011, Sistar menyelesaikan promosi mereka untuk How Dare You. Pada 28 April, Starship Entertainment mengumumkan, mereka akan membuat subunit untuk Sistar.

Mereka merilis teaser pada 28 April 2011. Single dan video musik dirilis pada 3 Mei 2011. Nama Sistar19 dimaksudkan untuk menggambarkan perasaan anak berusia 19 tahun yang belum berpengalaman dalam hal cinta. Grup unit Sistar, duo Sistar19.

Di Korea, PG-13, PG, atau Rated R, orang Korea menggunakan usia seperti 15, 19, dan lainnya. Di atas 19 tahun hanya digunakan untuk konten yang sangat eksplisit. Namun hal ini dibantah Sistar19, menurut mereka banyak yang berpikiran demikian, tapi itu keliru.

Bora anggota Sistar19 menjelaskan, mereka menggunakan angka 19 untuk mengekspresikan emosi semasa bergantinya usia. Sistar19 melakukan penampilan debut dalam acara musik M! Countdown pada Mei 2011.

Pada Desember 2012, Starship Entertainment mengumumkan, Sistar19 akan comeback kedua pada Januari 2013. Pada 24 Januari 2013, duo ini merilis teaser foto dari comeback mereka yang dirilis pada 31 Januari. Sistar 19 merilis teaser untuk lagu Gone Not Around Any Longer. Album ini bercerita tentang pasangan yang jatuh cinta, namun terpisah.

