Fan Meeting Park Hyung Sik akan Digelar di Tennis Indoor Senayan 27 Januari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Park Hyung Sik akan menggelar fan meeting di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Sabtu, 27 Januari 2024. Ini merupakan rangkaian dari tur Asia pertamanya sejak 6 tahun terakhir yang dimulai pada September 2023, bertajuk SIKcret Time.

"Park Hyung Sik akan datang ke Jakarta! Bersiaplah untuk SIKcret Time yang berkesan di Tennis Indoor Senayan pada 27 Januari 2024! Saatnya untuk SIKcret Time yang tak terlupakan!," tulis akun resmi Instagram LIT Xperience pada Rabu, 22 November 2023.

Perihal penjualan dan harga tiket fan meeting Park Hyung Sik di Jakarta, pihak promotor belum mengungkapkannya.

Tur Fan Meeting Park Hyung Sik di Asia

Mengutip dari Korea JoongAng Daily, tur bertajuk SIKcret Time sengaja dipilih khusus untuk SIKcret, nama klub penggemar Park Hyung Sik, menurut agensinya, P&Studio. Tur ini dimulai di Hong Kong pada 16 September 2023, diikuti dengan Korea, Jepang, Indonesia, Filipina, dan Thailand.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Saya sudah lama merindukan kesempatan untuk lebih dekat dengan para penggemar, yang selalu mencintai dan mendukung saya,” kata Park Hyung Sik dalam siaran persnya. “Saya senang mendapatkan kesempatan itu melalui tur Asia ini. Saya akan memastikan memberikan SIKcret waktu untuk mengenangnya.”

Drama Park Hyung Sik

Baca Juga: Profil Lay EXO yang akan Bertemu Penggemarnya di Jakarta pada Desember 2023

Park Hyung Sik memulai debutnya pada 2010 sebagai anggota boy band ZE:A. Park Hyung Sik mulai terjun ke dunia akting sejak 2010 dengan muncul sebagai kameo di drama Prosecutor Princess; Marry Me, Please; dan Gloria. Dilansir dari berbagai sumber, sudah ada puluhan judul drama yang dibintangi pria kelahiran 1991 tersebut, di antaranya adalah What Happens To My Family? (2014), The Heirs (2013), Real Men (2013), Nine: Nine Time Travels (2013), High Society (2015), Suits (2018), Soundtrack #1 (2022), Happiness (2021), Hwarang (2016), Our Blooming Youth (2023), hingga Strong Girl Nam-soon (2023).

Pilihan Editor: Reuni, Park Hyung Sik Gugup dan Senang Main Drama Komedi Romantis Bareng Park Shin Hye