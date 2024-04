Tajir Melintir, Ini 5 Seniman Peran Korea Selatan Keturunan Chaebol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dunia hiburan Korea Selatan seperti industri film dan drakor diisi oleh para seniman peran dengan latar belakang yang beragam. Beberapa di antaranya berasal dari keluarga chaebol atau konglomerat yang bergeimang harta. Siapa saja mereka? Dilansir dari berbagai sumber, inilah beberapa di antaranya:

1. Kim Tae Hee

Dilansir dari South China Morning Post, Kim Tae Hee merupakan aktris yang telah menikah dengan aktor Rain. Dibalik karier suksesnya menjadi seorang aktris ternyata Tae Hee merupakan keluarga kaya. Ayah Tae Hee adalah ketua dari Hankook Union Transportation Company, yang memiliki omset tahunan yang dilaporkan melebihi 15 miliar won Korea.

2. Gang Dong Won

Orang mungkin mengenali Gang Dong Won dari peran-perannya di film. Namanya makin melejit ketika ia terlibat dalam film Train To Busan. Sebelum sukses sebagai aktor, Dong Won memiliki latar keluarga yang kaya. Ayahnya adalah seorang pengusaha mandiri yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden SPP Heavy Industries, salah satu organisasi pembuatan kapal terbesar di dunia.

3. Choi Siwon

Dikutip dari Tatler Asia, salah satu chaebol yang paling terkenal di dunia hiburan Korea Selatan dan salah satu superstar K-pop yakni Siwon. Selain aktif sebagai anggota Super Junior, Siwon juga aktif menjadi aktor dan bermain dalam bebrapa drama Korea.

Ayahnya merupakan mantan CEO Boryung Medicine, sebuah perusahaan farmasi terkenal di Korea, dan ibunya memiliki merek-merek fashion. Keluarganya juga rupanya memiliki Hyundai Department Store dan berbagai bisnis lainnya.

Para anggota Super Junior mengatakan bahwa Siwon dapat membeli MBC (salah satu jaringan TV dan radio ternama di Korea) jika dia mau. Karena kekayaan yang dimilikinya.

4. Park Hyung Sik

Dikenal karena peran yang dimainkannya dalam drama populer Strong Girl Bong-soon, Hwarang dan Suits, dan sebagai anggota boyband Ze:a. Park Hyung Sik yang merupakan aktor dan penyanyi ini juga merupakan anak orang kaya. Ayahnya rupanya adalah anggota dewan dari BMW Korea.

5. Jung Hae In

Jung Hae In bermain dalam drama yang populer-seperti While You Were Sleeping, Something in the Rain, Prison Playbook, dan Snowdrop. Selain kariernya yang bagus, ternyata silsilah keturunannya juga sangat mengesankan. Dia adalah cicit dari Jeong Yakyong, seorang tokoh terkemuka dan pemikir besar di era Joseon, dan orang tuanya dilaporkan memiliki sebuah rumah sakit.

Pilihan Editor: Head to Head Timnas U-23 Indonesia vs Korea Selatan: Rapor Merah Pasukan Garuda