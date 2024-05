Ariana Grande Wujudkan Mimpi di Film Wicked, Berawal dari Nonton Broadway

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi sekaligus aktris, Ariana Grande mendapat kesempatan istimewa menjadi pemeran utama film Wicked mendatang. Rupanya itu adalah mimpinya sejak kecil ketika menonton pertunjukan Wicked di Broadway yang begitu berkesan untuknya.

"Saya memiliki kesempatan luar biasa untuk melihat pemeran asli Wicked di Broadway saat saya berusia 10 tahun dan saat itu juga saya langsung merasakan ikatan yang kuat," kata Ariana Grande dalam video di balik layar film Wicked.

Tidak hanya sampai di situ, Ariana Grande juga sempat menyatakan keinginannya untuk memerankan karakter Glinda dalam sebuah wawancara pada 2013 silam. Dan, akhirnya kini pelantun "We Can't be Friends" itu bisa mendapatkan peran ikonik yang sangat diidamkannya itu di film Wicked.

"Manifestasi Ariana dalam memerankan tokoh Glinda dapat menginspirasi banyak orang untuk terus bermimpi. Mirip dengan film 'Wicked', tekad pantang menyerah dan kepercayaan diri dari para karakter, mendorong mereka untuk menemukan jati diri serta perjalanan pendewasaan karakter," kata Julius Daniel Suhakri, Head of Marketing Universal Pictures Indonesia.



Wicked Mengubah Hidup Cynthia Erivo

Ariana Grande dan Cynthia Erivo dalam trailer film Wicked. Dok. Universal Pictures

Cynthia Erivo, yang memerankan Elphaba, Penyihir Jahat dari Barat, juga membagikan hubungannya yang mendalam dengan musikal ini. Ia mengenang bagaimana menonton Wicked pada hari ulang tahunnya yang ke-25 merupakan pengalaman yang mengubah hidupnya. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesempatan untuk menjadi bagian dari film ini.

"Cynthia Erivo Pemenang Tony Award untuk kategori Aktris Terbaik dalam Musikal, dengan sempurna mewujudkan karakter Elphaba, menampilkan kedalaman dan kerumitan dalam menerima diri yang sesungguhnya. Ketika penonton menyaksikan kisah yang mempesona ini di layar, mereka akan diingatkan bahwa dengan ketekunan, keberanian, dan keyakinan akan hal yang mustahil, mimpi bisa menjadi kenyataan," kata Julius Daniel.



Behind the Scenes dan Trailer Film Wicked

Universal Pictures telah merilis video trailer dan behind the scenes atau di balik layar. Dalam video behind the scenes, sutradara Jon M. Chu mengumumkan hasil casting kepada Ariana Grande dan Cynthia Erivo. Video cuplikan ini juga telah ditonton lebih dari 3 juta kali di Instagram Wicked Movie.

3 hari setelah rilis cuplikan behind the scenes, trailer resmi pertama Wicked akhirnya diluncurkan pada Rabu, 15 Mei 2024. Trailer ini menampilkan momen penting, termasuk pertemuan Glinda dan Elphaba di Universitas Shiz, penampilan menyanyikan “Popular” dan “ Defying Gravity”, dan adegan dramatis saat Elphaba menyatakan keberaniannya, yang menyoroti kedalaman emosi dan konflik dalam cerita.

Drama musikal yang diadaptasi dari novel tahun 1995 ini menceritakan perjalanan magis dua penyihir, Elphaba, dan Glinda, di dunia Oz yang menakjubkan. Film yang akan dirilis pada November mendatang ini menampilkan bintang ternama seperti Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, dan Michelle Yeoh.

