Reuni, Park Hyung Sik Gugup dan Senang Main Drama Komedi Romantis Bareng Park Shin Hye

TEMPO.CO, Jakarta - Park Hyung Sik dan Park Shin Hye dikonfirmasi akan kembali beradu peran di drama Doctor Slump yang akan rilis pada 2023. Mengutip Soompi, aktor dan aktris lainnya yang sudah dikonfirmasi akan bergabung adalah Yoon Park dan Gong Seung Ha.

"Aku gugup sekaligus senang karena akhirnya kembali bermain di drama komedi romantis. Aku senang dan bahagia bertemu dengan aktris Park Shin Hye setelah beberapa lama dan kembali bekerja sama," tutur Park Hyung Sik, dikutip dari Soompi.

Selain itu, Doctor Slump akan menjadi projek terbaru Park Shin Hye setelah menikah dan melahirkan anak laki-lakinya bersama dengan Choi Tae Joon.

Doctor Slump Berkisah Tentang Kehidupan Para Dokter

Dikutip melalui All Kpop, Doctor Slump bercerita tentang dokter operasi plastik sukses bernama Yeo Jung Woo (diperankan oleh Park Hyung Sik) yang kariernya hancur karena kecelakaan saat operasi. Berbeda dengannya, dokter anestesi Nam Ha Neul (diperankan oleh Park Shin Hye) menyadari bahwa hidupnya hanya berkutat pada jadwal kerja di rumah sakit. Di luar itu, Nam Ha Neul merasa tidak memiliki kehidupan.

Kemudian berdasarkan PinkVilla, di rumah sakit itu, kedua dokter utama akan dibantu dengan rekan kerja mereka, yaitu Bin Dae Youn (diperankan oleh Yoon Park) dan Lee Hong Ran (diperankan oleh Gong Sung Ha). Kedua tokoh ini akan menyadari kegelapan yang ada dalam hidup mereka dan akhirnya menemukan kebahagiaan.

Melansir dari Soompi drama ini akan dipimpin oleh sutradara Oh Hyun Jong, yang juga menyutradarai drama Korea Find Me in Your Memory dan Weightlifting Fairy Kim Bok Joo. Selain itu, drama ini ditulis oleh Baek Sun Wo yang sebelumnya juga menulis drama hits What's Wrong With Secretary Kim.

Sementara itu, penggemar mengaku senang dan menantikan pertemuan keduanya. "Mama muda main drama lagi," tutur penggemar dari Indonesia dikutip lewat unggahan Soompi di Twitter. Selain itu, drama Korea Doctor Slump akan ditayangkan di saluran kabel JTBC.

