Menilik Album Kolaborasi Nayeon TWICE

TEMPO.CO, Jakarta - Nayeon TWICE akan kembali dengan EP keduanya berjudul "NA" pada Juni 2024 mendatang. EP ini merupakan plesetan dari suku kata pertama namanya serta kata Korea untuk "aku".

Pada 15 Mei, agensi Nayeon, JYP Entertainment, mengunggah daftar lagu "NA", mengungkapkan sejumlah kolaborator mengejutkan yang berkontribusi dalam album tersebut.

Dikutip dari CNA, salah satu kolaborator utama di album ini adalah Pdogg dan Ghstloop, yang dikenal sebagai produser di HYBE, agensi di balik megabintang K-pop BTS. Pdogg, atau Kang Hyo-won, merupakan tokoh penting dalam karier BTS, terkenal dengan karya-karyanya seperti "I Need U", "Fire", "DNA", dan "Boy With Luv".

Selain itu, J.Y. Park, pendiri JYP Entertainment, juga turut berkontribusi. Ia telah menulis beberapa lagu hits untuk TWICE seperti "What Is Love?", "Feel Special", dan "I Can't Stop Me".

Tidak hanya produser besar, album "NA" juga menampilkan sejumlah kolaborasi menarik dengan berbagai artis. Lagu "Magic" menampilkan Julie dari grup K-pop yang sedang naik daun, Kiss Of Life.

Meskipun grup ini relatif baru, mereka telah meraih kesuksesan dengan lagu "Midas Touch" yang menduduki peringkat tinggi di tangga lagu Singapura. Menariknya, salah satu anggota Kiss Of Life, Natty, pernah menjadi kontestan dalam acara "Sixteen" yang melahirkan grup TWICE.

Album ini juga melibatkan Lee Chan-hyuk dari Akmu di lagu "HalliGalli", penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Sam Kim di lagu "Heaven", dan mantan anggota WSG Wannabe, Sole, di lagu "Count It".

Dilansir dari Soompi, album "NA" akan dirilis pada 14 Juni, sekitar dua tahun setelah debut EP Nayeon, "Im Nayeon", yang melahirkan hit viral "Pop!". Lagu tersebut mendapatkan pujian karena lirik yang menarik dan tariannya yang adiktif, bahkan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong turut menarikan sebagian koreografi tersebut dalam sebuah pertemuan di Bali pada 2022.

Untuk lebih memeriahkan peluncuran album ini, sebuah video teaser berjudul "Collab Artist Reveal" telah dirilis. Video tersebut menampilkan Nayeon TWICE dalam panggilan video dengan para kolaboratornya seperti Pdogg, Ghstloop, Sole, Sam Kim, Lee Chan-hyuk Akmu, Julie Kiss Of Life, dan Park Jin Young.

