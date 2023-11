Song Hye Kyo Ultah Ke-42 Dapat Hadiah Unik dari Kim Hye Soo dan Song Yoon Ah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Song Hye Kyo merayakan ulang tahun ke-42 pada, Rabu 22 November 2023. Dia membagikan beberapa hadiah dari sahabat-sahabat sesama aktris di Instagram Story-nya.

Song Hye Kyo menerima banyak ucapan selamat ulang tahun. Dia pun membalas ucapan-ucapan itu di Instagram-nya. Di antara balasan ucapan selamat ulang tahun, dia menunjukkan hadiah yang diberikan sahabatnya.

Hadiah dan ucapan selamat ulang tahun dari sahabat

Salah satunya yang menarik perhatian adalah hadiah ulang tahun dari Kim Hye Soo. Aktris Under the Queen's Umbrella itu memberikan buket bunga merah muda berukuran besar.

Song Hye Kyo nampak bahagia menerima hadiah itu. Dia mengunggah foto selfie dengan rambut disanggul sambil memegang buket bunga itu di salah satu sudut rumahnya. "Terima kasih, oenni (panggilan kakak perempuan lebih tua), Kim Hye Soo," tulisnya dalam foto itu.

Selain Kim Hye Soo, Song Hye Kyo juga mendapat hadiah unik lainnya dari aktris Song Yoon Ah. Hadiah itu berupa sekotak jeruk keprok yang segar. "Saudara perempuanku Song Yoon Ah," tulisnya.

Comeback Song Hye Kyo di layar lebar

Song Hye Kyo mendapat pujian usai berperan dalam drama The Glory tahun 2022. Dia berperan sebagai Moon Dang Eun penyintas kekerasan di sekolah yang berusaha untuk balas dendam. Berkat totalitasnya dalam drama itu dia meraih penghargaan aktris terbaik di Baeksang Art Awards 2023.

Saat ini dia sedang mempertimbangkan untuk membintnagi film baru berjudul Black Nuns. Film ini remake dari film The Priests tahun 2015 yang dibintangi oleh Gang Dong Won dan Park So Dam. Ceritanya tentang dua pendeta yang mengusir roh jahat yang bersembunyi di dalam tubuh seorang gadis muda.

“Song Hye Kyo saat ini secara positif mempertimbangkan untuk tampil dalam film tersebut,” kata agensi United Artists Agency.

Song Hye Kyo memulai debut di industri hiburan pada tahun 1996. Dia mendapat peran kecil dama drama televisi setelah juara kontes model. Setelah itu dia mendapat peran utama dalam Soonpoong Clinic tahun 1998, Full House tahun 2004, dan Descendants of the Sun tahun 2016. Sedangkan film yang terakhir dibintanginya adalah My Brilliant Life pada tahun 2014.

SPORT CHOSUN | KOREA JOONGANG DAILY

