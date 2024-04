Genap Berusia 70 Tahun, Jackie Chan Minta Fans Tak Khawatirkan Penampilan Barunya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jackie Chan genap berusia 70 tahun pada Ahad, 7 April 2024. Aktor bela diri legendaris Hong Kong itu membagikan serangkaian foto dirinya dalam berbagai usia dan merasa tidak percaya dengan apa yang sudah dilalui.

"Bahkan sebelum hari ini, banyak teman yang mengingatkan saya: 'Jackie, ini akan menjadi ulang tahunmu yang ke-70!' Setiap kali saya mendengar angka ini, jantung saya akan berhenti sejenak - saya sudah berusia 70 tahun?," tulisnya di Instagram.

Jackie Chan juga teringat pepatah yang disampaikan aktor Sammo Hung, berbunyi jika menjadi tua adalah suatu keberuntungan. Apalagi dirinya sebagai stuntman, tidak tahu betapa beruntungnya bisa menginjak usia tua.



Jackie Chan Terlihat Lebih Tua di Foto Terbaru

Berikutnya, Jackie Chan juga mengatakan kepada para penggemar untuk tidak khawatir tentang foto terbaru dirinya dengan rambut dan janggut berwarna putih. Dia menjelaskan bahwa dia memang sengaja terlihat tua untuk film mendatang.



"Selama bertahun-tahun, saya selalu ingin mencoba hal-hal baru untuk sebuah film, tidak peduli apakah itu aksi yang menantang atau penampilan terobosan untuk sebuah karakter. Saya telah berkecimpung dalam bisnis hiburan selama 62 tahun dan saya hargai setiap momen karena aku beruntung masih syuting hari ini," tulisnya.



Aktor Hidden Strike itu mengakhiri pesannya dengan ucapan terima kasih untuk para penggemarnya. "Saya suka membuat film dan saya mencintai kalian semua. Terima kasih banyak kepada semuanya atas semua ucapan selamat ulang tahun Anda. Semoga semua orang tetap bahagia dan sehat!" tulisnya.



Will Smith Ucapkan Penghormatan untuk Jackie Chan





Pada momen ini juga, aktor Will Smith membagikan pesan menyentuh untuk mengucapkan pertambahan usia Jackie Chan. Ia berterima kasih karena memberikan dampak abadi yang dia tinggalkan pada keluarga ketika Jackie Chan membintangi film bersama anaknya, Jaden Smith, dalam film The Karate Kid (2010).



"Selamat Ulang Tahun ke-70 (wow) untuk Temanku @jackiechan!! Selain membuat beberapa film FAVORITku sepanjang masa, menciptakan beberapa momen TERGila yang pernah ada telah terekam dalam film - Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda dalam membesarkan Jaden," tulis Will Smith dalam unggahan di Instagramnya yang memperlihatkan kebersamaan Jackie Chan dan Jaden saat proses syuting The Karate Kid.



Will Smith mengatakan The Karate Kid meninggalkan dampak abadi bagi seluruh keluarganya dan mendoakan Jackie Chan mendapatkan cinta dan ungkapan yang terdalam untuk perjalanan selanjutnya.

