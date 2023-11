Trailer Pertama Madame Web Tunjukkan Sydney Sweeney dengan Kostum Spider-Woman

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sydney Sweeney terlihat mengenakan kostum Spider Woman dalam trailer film Madam Web. Trailer pertama film itu dirilis pada Rabu, 15 November 2023. Dalam trailer itu juga menunjukkan tokoh Cassandra Web yang dibintangi oleh Dakota Johnson.

Film Madame Web yang diangkat dari komik, bercerita tentang Madam Web, seorang mutan yang memiliki kekuatan sensorik psikis. Dalam komik, Madam Web adalah seorang wanita tua buta yang menderita miastenia gravis. Kelainan autoimun yang memaksanya menggunakan sistem pendukung kehidupan.

Trailer Madam Web

Dalam trailer itu menunjukkan Cassandra Web yang sedang melindungi tiga remaja, termasuk Julia Carpenter, yang diperankan Sydney Sweeney. Dia berusaha melindungi dari Ezekiel Sims, penjahat bertopeng yang tampak mencurigakan seperti Spider-Man.

Ketika penjahat itu menikam Cassandra dengan pisau, dia dibawa ke kehidupan sebelumnya.Trailer kemudian menunjukkan kehidupannya sebagai paramedis. Setelah pengalaman mendekati kematian di tempat kerja, Cassandra mengaku kepada dokter bahwa dia mengalami penglihatan masa depan dan mulai bertemu dengan ketiga temannya itu.

Ketiga remaja itu dan Cassandra semua menyadari bahwa mereka terhubung satu sama lain. Mereka berusaha mencegah Ezekiel Sims, menghancurkan masa depan. Para remaja juga tampaknya tumbuh dengan ekuatan super yang berhubungan dengan laba-laba. Sekilas juga nampak Julia, mengenakan dalam kostum Spider Woman, akurat persis seperti komik.

Alur cerita Madame Web menggambarkan kisah tokoh tersebut di alam semesta baru, terpisah dari film Venom, film Morbius tahun 2022, dan serial Spider-Man yang dibintangi Tom Holland.

Pemeran Madame Web

Madame Web menandai film franchise besar pertama Dakota Johnson sejak Fifty Shades of Grey. Sedangkan Sydney Sweeney, sebelumnya membintangi film Euphoria, The White Lotus dan National Anthem. Selain Madame Web yang akan datang, aktris ini juga membintangi film komedi romantis yang akan segera dirilis, Anything But You.

Selain Dakota Johnson dan Sydney Sweeney film ini juga diperankan oleh Emma Roberts sebagai Mary Parker, Celeste O'Connor sebagai Mattie Franklin, Isabela Merced sebagai Anya Corazon, Tahar Rahim sebagai Ezekiel Sims dan Mike Epps.

Madame Web dijadwalkan akan rilis pada 14 Februari 2024.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | PEOPLE | INDEPENDENT

