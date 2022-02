Dakota Johnson Dipilih Perankan Madame Web, Spin Off Spider-Man

Aktor Dakota Johnson berpose saat menghadiri acara pemutaran film "The Lost Daughter" dalam kompetisi Festival Film Venesia ke-78 di Venesia, Italia 4 September 2021. REUTERS/Yara Nardi

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Dakota Johnson ditunjuk untuk memerankan Madame Web, superhero perempuan pertama di Sony Pictures Universe of Marvel Characters (SPUMC). Setelah sukses dengan Spider-Man: No Way Home, Sony ingin memperluas semestanya dengan menghadirkan film Madame Web.

Berdasarkan laporan dari Deadline pada Jumat, 4 Februari 2022, S.J. Clarkson yang akan menjadi sutradara Madame Web. Sementara, Matt Sazama dan Burk Sharpless berperan sebagai penulis skenario.

Madame Web merupakan karakter fiksi yang muncul dalam komik Marvel pertama kali di The Amazing Spider-Man edisi 210 pada November 1980. Madame Web biasanya digambarkan sebagai karakter pendukung dalam seri komik Spider-Man.

Madame Web digambarkan sebagai seorang perempuan tua yang buta dan lumpuh. Ia menderita myasthenia gravis, gangguan autoimun kronis yang mengharuskannya terhubung ke sistem pendukung kehidupan yang menyerupai jaring laba-laba. Madame Web adalah mutan peramal yang pertama kali muncul untuk membantu Spider-Man menemukan korban penculikan.

Karena usia dan kondisi medisnya, Madame Web tidak pernah secara aktif melawan penjahat mana pun. Sumber mengatakan karena kekuatan indra psikisnya, Madame Web pada dasarnya adalah Doctor Strange versi Sony.

Melansir dari Variety, di komik Madame Web adalah kunci dalam multiverse yang saling berhubungan. Madame Web adalah salah satu dari beberapa spin off terkait Spider-Man dalam pengembangan Sony.

Nama Dakota Johnson semakin dikenal setelah membintangi film Fifty Shades of Grey bersama Jamie Dornan. Ia juga membintangi dua film berikutnya, Fifty Shades Darker dan Fifty Shades Freed. Berberap sebagai Anastasia Steele di rangkaian film Fifty Shades, Dakota Johnson mendapatkan nominasi Rising Star Award di BAFTA 2016.

