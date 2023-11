Gelar Konser di Jakarta Malam Ini, Berikut 7 Lagu Terpopuler Coldplay yang Perlu Anda Ketahui

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band beraliran pop asal Inggris, Coldplay, akan menggelar konser malam ini, Rabu, 15 November 2023, di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Konser itu akan menjadi kali pertama Coldplay menyambangi fansnya di Indonesia.

Baik yang memiliki tiket konser atau tidak, berikut tujuh lagu terpopuler Coldplay yang harus Anda ketahui dan dengarkan.

1. Yellow

“Yellow” adalah salah satu lagu yang mengangkat nama Coldplay di awal karier bermusik mereka. Dilansir dari The Things, “Yellow" menduduki peringkat kedua untuk jumlah pemutaran terbanyak di Spotify. Dengan riff gitar pembuka yang sangat dikenali, "Yellow" menarik pendengar ke dalam kehangatan hipnotis lagu yang berdenyut dengan perasaan melankolis dan euforia secara bersamaan.

2. The Scientist

Lagu ini menjadi salah satu lagu yang paling dinantikan ketika Coldplay tampil. Lagu yang kental dengan unsur ballad ini memiliki alunan nada yang mendayu dengan instrumen piano. Selain itu, lagu ini juga memiliki unsur cerita yang kuat. Lirik lagu ini menceritakan tentang hasrat sekaligus permintaan maaf oleh pria terhadap wanita pujaannya. Di Spotify, lagu ini berada di 10 besar jumlah streams terbanyak.

3. Fix You

“Fix You” berangkat dari kisah kematian mantan mertua sang vokalis Chris Martin, Bruce Paltrow. Chris Martin berusaha untuk menghibur kesedihan mantan istrinya, Gwyneth, dengan menulis lagu. Kemudian, Martin menggunakan alat musik dari gereja. Tetapi, Christ tidak dapat mengaksesnya dan sebagai gantinya menggunakan keyboard lama yang dibeli Bruce Paltrow sesaat sebelum kematiannya.

4. Viva La Vida

Dilansir dari American Song Writer, lagu “Viva La Vida” menceritakan Raja Louis XVI yang diikat di bangku guillotine dan lehernya dipasang. Saat itu, mantan penguasa itu memberikan satu pidato terakhir sebelum dia dieksekusi yang menyatakan tidak bersalah dan kepeduliannya terhadap bekas kerajaannya. Lagu ini juga sempat memenangkan Grammy Award dalam kategori Lagu Terbaik 2009. Coldplay mencoba mencampurkan pop baroque dengan pop orkestra hingga menimbulkan kesan musik yang mewah.

5. A Sky Full of Stars

Dikutip dari ABC News, lagu ini diciptakan Chris Martin karena terinspirasi dengan electronic dance musical (EDM). Ia ingin membuat penonton ceria dengan memasukkan unsur EDM. Namun, bagian intro musik masih memiliki unsur ballad dengan hadirnya piano di sana.

6. Paradise

Dilansir dari The Things, lagu ini adalah lagu kedua di album kelima Coldplay. Lagu ini langsung menduduki tangga lagu teratas Inggris dan tetap bercokol di sana selama 10 minggu. Lagu ini menjadi single kedua Coldplay yang mampu menembus peringkat teratas Inggris setelah “Viva la Vida”.

7. Clocks

Lagu “Clocks" ditulis dan disusun selama tahap akhir produksi album kedua Coldplay, A Rush of Blood to the Head. Saat itu, Chris Martin terinspirasi oleh band rock Inggris, Muse. Martin mempersembahkan riff tersebut kepada gitaris band, Jonny Buckland, yang kemudian menambahkan lapisan akord gitar ke trek dasar lagu ini.

SITI RISKA UMAMI | RINDI ARISKA

