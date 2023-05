10 Lagu Coldplay yang Paling Banyak Didengarkan di Spotify

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan band Coldplay. Pasalnya, grup band asal Inggris itu akan mengadakan konser di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang.

Konser Coldplay di Jakarta akan menjadi penampilan perdana Chris Martin dan kawan-kawan di Indonesia. Band yang terbentuk pada 1998 itu tercatat telah merilis sembilan album dan memiliki banyak lagu hits.

Menurut data dari platform streaming Spotify, Coldplay memiliki 64,90 juta pendengar bulanan secara global. Selain itu, band ini juga tercatat memiliki 43,89 juta pengikut di Spotify.

Salah satu lagu Coldplay yang paling populer di Spotify adalah Something Just Like This. Lagu ini menempati urutan puncak, di mana telah didengar di Spotify oleh 2,12 miliar pendengar secara global hingga 14 Mei 2023.

Berdasarkan data aplikasi streaming musik Spotify, berikut 10 lagu Coldplay yang paling populer di Spotify:

1. Something Just Like This (2,1 miliar pendengar)

2. Yellow (1,6 miliar pendengar)

3. The Scientist (1,54 miliar pendengar)

4. Viva La Vida (1,4 miliar pendengar)

5. Fix You (1,2 miliar pendengar)

6. Hymn for the Weekend (1,1 miliar pendengar)

7. A Sky Full of Stars (1 miliar pendengar)

8. Paradise (994,42 miliar pendengar)

9. My Universe (989,15 juta pendengar)

10. Sparks (558,3 juta pendengar)

