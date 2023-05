Daftar Lagu Coldplay Paling Populer dan Sering Dibawakan Saat Konser

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Coldplay merupakan grup musik rock asal London, Inggris, yang dibentuk pada 1998. Coldplay beranggotakan Chris Martin sebagai vokalis utama, Jonny Buckland sebagai gitaris utama, Guy Berryman sebagai basis, dan Will Champion sebagai drummer. Band ini banyak merilis album yang berkualitas tinggi dan Coldplay berhasil memikat para pecinta musik di berbagai macam negara.

Coldplay akan menggelar konser pertama mereka di Indonesia pada 15 November 2023 di Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta. Bagi Anda yang sudah menantikan konser Coldplay, Anda wajib hafal lagu-lagu mereka agar konsernya menjadi lebih seru! Berikut ini adalah lagu Coldplay yang paling populer dan paling sering dibawakan saat konser.

1. Paradise

Lagu Paradise menceritakan kisah seorang gadis yang memiliki harapan dan mimpi tinggi di kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, gadis tersebut sadar bahwa kehidupan tidak seindah mimpinya, jadi dia hanya bisa tidur dan bermimpi agar mimpinya tersebut terwujud.

Lagu Paradise memiliki arti bahwa sesulit apapun keadaan dan kehidupan kita, kita harus semangat dan bersyukur. Lalui kehidupan dengan terus melangkah maju dan menjadi penyemangat untuk diri sendiri.

2. Viva La Vida

Salah satu judul lagu dari Coldplay adalah Viva La Vida, yang berasal dari bahasa Spanyol dengan arti “Live The Life”, terinspirasi dari lukisan karya seniman Meksiko Frida Kahlo. Meski Frida Kahlo memiliki kehidupan yang sulit, ia memberi nama lukisannya tidak sesuai dengan kehidupannya yang menyedihkan. Subjek lukisannya adalah semangka yang penuh dengan warna-warna cerah.

Coldplay menggambarkan lagunya tentang seorang raja yang kehilangan kerajaannya, meskipun begitu raja tetap semangat menjalankan kehidupannya. Berikut ini adalah Coldplay Viva La Vida arti lyrics di bagian 1 :

I used to rule the world

(Aku dahulu kala menguasai dunia)

Seas would rise when I gave the word

(Laut akan naik ketika aku memberi perintah)

Now in the morning I sleep alone

(Namun sekarang di pagi hari aku tidur sendirian)

Sweep the streets I used to own

(kusapu jalan yang dulu pernah ku kuasai)

Bisa disimpulkan :

Chris Martin menempatkan posisinya sebagai seorang raja yang memiliki kuasa besar dan akhirnya raja tersebut harus kehilangan tahta dan kerajaannya.

3. Sparks

Lagu Sparks menceritakan seseorang yang gagal move on karena mempunyai banyak kesalahan dan ingin merajut cinta kembali. Lagu ini juga merupakan salah satu lagu milik Coldplay yang enak untuk didengarkan. Lagu ini sudah diputar di Spotify sebanyak 556 juta, sedangkan di Youtube sebanyak 88 juta.

4. Yellow

Lagu Yellow menjadi salah satu single yang dirilis pada 26 Juni 2000 dari album Parachutes (2000) yang sukses secara internasional dan menduduki banyak tangga lagu di seluruh dunia. Sederhananya, lirik Yellow-Coldplay adalah tentang kekaguman seorang pria terhadap seorang wanita yang tidak bisa dia miliki. Banyak yang menilai bahwa lagu ini begitu puitis seperti surat cinta.

5. Clocks

Lagu Coldplay ini menggambarkan mengenai kisah seorang pria yang memiliki masalah dengan pacarnya. Laki laki tersebut ingin memperbaiki semuanya tetapi takut kehabisan waktu.

6. Fix You

Fix you ini merupakan salah satu lagu Coldplay paling populer. Lagu ini ditulis oleh Chris Martin untuk mantan istrinya bernama Gwyneth Paltrow, karena mantan istrinya tersebut kehilangan ayahnya.

Terutama di bagian lirik kedua:

(When the tears come streaming down your face)

(When you lose something you can’t replace)

(When you love someone but it goes to waste)

Could it be worse

Makna dari lirik tersebut bahwa semuanya akan pergi, termasuk orang yang terdekat dan paling disayangi. Lagu tersebut sangat jelas memiliki arti kehilangan dan merupakan lagu coldplay tentang kehidupan.

7. The Scientist

The Scientist merupakan salah satu lagu populer yang rilis pada tahun 2002, lagu ini menceritakan keinginan seorang pria untuk meminta maaf atas kesalahan yang dibuat saat masa lalu dan ingin memperbaiki semua masalahnya, namun pada akhirnya hubungan mereka gagal. Lagu The Scientist adalah lagu band coldplay terbaik sepanjang masa.

8. A Sky Full Of Stars

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang mempunyai perasaan cinta begitu mendalam, namun orang tersebut meninggalkannya, hingga menyisakan perasaan hampa dan perasaan rindu yang sangat mendalam dan menggambarkan cinta yang tak terbalas.

Dwi Lucy Susetiowati | Berbagai Sumber

