Drama Korea Vigilante Sudah Tayang, Ini Gambaran Cerita Menariknya

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Vigilante bergenre action akan tayang mulai November 2023. Drama Korea ini dibintangi oleh Nam Joo Hyuk sebagai pemeran utama. Diadaptasi dari Webtoon berjudul Vigilante, drama ini bercerita tentang Unit Tim Investigasi Metropolitan yang melacak sebuah organisasi bernama Vigilante, yang mengadili orang-orang jahat yang lolos dari hukum yang telah menjadi fenomena sosial. Vigilante dijadwalkan tayang perdana pada 8 November, dengan dua episode baru dirilis setiap hari Rabu dengan total delapan episode. Simak sinopsisnya berikut.

Sinopsis drama Korea Vigilante

Drakor Vigilante mengisahkan tokoh bernama Kim Ji Yong yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk. Pada masa kecilnya, Ji Yong melihat ibunya dipukul hingga tewas oleh preman tanpa alasan di jalan. Preman tersebut hanya diberi hukuman tiga setengah tahun penjara. Kim Ji Yong yang sudah bertumbuh besar masih menyimpan dendam atas kematian ibunya.

Akhirnya, Kim Ji Yong mengambil tindakan memukul penjahat tersebut secara brutal. Sejak saat itu, Kim Ji Yong mulai menjalani dua kehidupan yang sangat berbeda. Selama hari kerja, dirinya menjadi mahasiswa teladan di perguruan tinggi kepolisian. Sedangkan, setiap akhir pekan, dirinya berubah menjadi orang yang menghukum para pelaku kriminal yang menerima hukuman ringan. Kim Ji Yong disebut Vigilante. Selain itu, dirinya juga menerima bantuan dari Jo Gang Ok diperankan Lee Joon Hyuk, seorang yang mengaguminya.

Dilansir dari Soompi, aktor Lee Joon Hyuk berperan sebagai Jo Kang Ok, chaebol generasi kedua dan penggemar berat Vigilante. Jo Kang Ok adalah wakil ketua muda DK Group, sebuah perusahaan terkemuka dan mengikuti Vigilante dengan caranya sendiri menggunakan uang dan kekuatan informasi. Setelah melihat berita tentang Vigilante, Jo Kang Ok, yang sewaktu kecil bercita-cita menjadi pahlawan, merasakan kegembiraan melihat pahlawan di kehidupan nyata dan menjadi penggemar berat main hakim sendiri.

Lee Joon Hyuk mengungkapkan alasan memilih drama ini dengan berbagi tentang bagaimana dirinya mempersiapkan perannya. Dirinya berkata bahwa Jo Kang Ok lebih berjiwa bebas dibandingkan karakter lainnya, jadi saya mencoba untuk percaya pada kebebasan karakter ini dan lakukan saja. Ketika dirinya sedang mempersiapkan peran Jo Kang Ok, Joon Hyuk berpikir bahwa dirinya merupakan orang yang menjalani kehidupannya seperti musikal, dan mendapat bantuan dari menonton variety show, dokumenter, dan program realitas.

Teaser drama Korea Vigilante

Video teaser dimulai dengan Vigilante yang terselubung dalam kegelapan saat dia dengan tidak menyesal memberikan keadilan kepada para penjahat, dengan menyatakan, “Kamu seharusnya menghabiskan sisa hidupmu dalam pertobatan. Mulailah menyalahkan hukum karena membiarkan Anda pergi. Karena saya akan menunjukkan kepadamu apa itu neraka.”

Dilansir dari Soompi, teaser tersebut juga memperkenalkan karakter yang berbeda, masing-masing bertekad untuk melacak Vigilante karena alasan pribadinya. Kepala Penyelidik Jo Heon yang diperankan oleh Yoo Ji Tae dari Unit Investigasi Metropolitan tiba di TKP dan berkata, “Tidak sembarang orang bisa melakukan hal seperti ini. Dia orang gila yang rajin dan saleh.”

Sadar bahwa metode Vigilante jauh dari kata biasa, Jo Heon memulai misi untuk mengejarnya. Di sisi lain, reporter Choi Mi Ryeo yang diperankan oleh Kim So Jin merasakan bahwa Vigilante bisa menjadi cerita eksklusif utamanya, mulai memperkenalkan Vigilante kepada dunia, dengan menyatakan, “Yang diinginkan orang-orang saat ini adalah pahlawan kegelapan seperti ini.”

