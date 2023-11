Rekomendasi 5 Drama Korea Tentang Reinkarnasi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kehidupan kedua, atau reinkarnasi kerap menjadi tema cerita yang disukai. Tak jarang sejumlah film mengusung cerita tentang reinkarnasi, tidak terkecuali drama Korea.

Sejumlah drama Korea bertema reinkarnasi telah dibuat. Biasanya, tema ini akan menceritakan tentang seseorang yang hidup kembali dalam wujud dan nama yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dilansir dari berbagai sumber, inilah drakor bertema reinkarnasi yang terkenal:

1. Legend of the Blue Sea

Dikutip dari My Drama List, Legend of the Blue Sea terinspirasi dari legenda Joseon yang terdapat dalam antologi cerita pendek Eou Yadam. Drama ini mengisahkan tentang putri duyung di era Joseon yang datang ke masa modern, Shim Chung (Jun Ji Hyun). Ia ingin menemui cinta sejatinya, Kim Ryung, seorang bangsawan dari dinasti Joseon. Di kehidupan modern, ia bertemu dengan Heo Joon Jae (Lee Min Ho) yang mirip dengan cinta pertamanya. Namun, Heo adalah seorang pencuri ulung yang tidak menyukai kehadiran Shim.

2. Hotel del Luna

Drama ini mengisahkan tentang Jang Man Wol (IU) yang memiliki kutukan untuk menjaga Hotel del Luna. Hotel ini adalah tempat singgah bagi jiwa yang belum menuntaskan masalahnya di dunia. Suatu hari, Goo Chan Seong (Yeo Jin Goo) dipaksa untuk menjadi pegawai hotel tersebut. Sebab, beberapa tahun sebelumnya, ayah Yeo membuat kesepakatan dengan Jang. Drama ini akan memperlihatkan bagaimana Jang Man Wol akan bertemu dengan orang-orang yang hidup di zamannya sudah mulai bereinkarnasi.

3. Goblin

Goblin menceritakan tentang Kim Shin (Gong Yoo), seorang manusia saat Dinasti Goryeo yang dikutuk menjadi goblin abadi dan menyendiri selama ratusan tahun. Kim adalah mahluk yang tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Apabila seseorang berhasil melihatnya maka ia adalah pengantin goblin yang akan melepas kutukan Kim. Suatu hari, Ji Eun Tak (Kim Go Eun) bisa melihat wujud goblin, tetapi Kim menghiraukannya. Seiring waktu, perasaan tumbuh diantara keduanya.

4.Abyss

Abyss menceritakan tentang Cha Min (Ahn Hyo Seop) dan Go Se Yeon (Park Bo Young). Mereka adalah sepasang sahabat yang mengalami kecelakaan dan mendapatkan kesempatan kedua untuk menjalani hidup. Mereka bisa hidup kembali dengan tubuh yang berbeda akibat bola berbahan marmer yang disebut sebagai abyss. Saat itu, Cha Min berubah menjadi sosok pria yang tampan dan memukau. Sementara Go berubah menjadi wanita yang mungil dan berbeda dari penampilan sebelumnya.

5.See You in My 19th Life

See You in My 19th Life bercerita tentang seorang wanita bernama Ban Ji Eum (Shin Hye Sun) yang mengalami berkali-kali reinkarnasi dalam hidupnya. Ia selalu mengingat kenangan dari kehidupan masa lalunya sehingga setiap kali hidupnya akan berakhir, Ban berharap tidak akan bereinkarnasi kembali. Namun, pada kehidupan ke-18, saat berusia 12 tahun, ia bertemu dengan Moon Seo Ha (Ahn Bo Hyun). Setelah dewasa, Ban bertemu Moon dan berusaha mendekatinya.

Pilihan Editor: Rekomendasi 5 Drama Korea Tentang Konflik Keluarga