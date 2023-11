Harga Tiket Golden Disc Awards di Jakarta, Termahal Dapat Akses Karpet Merah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Golden Disc Awards ke-38 akan digelar pada Sabtu, 6 Januari 2024 di Jakarta International Stadium (JIS). Pertama kalinya di Indonesia, gelaran penghargaan ini tidak hanya menjadi perayaan atas keunggulan musik, namun juga menjadi lambang dari daya tarik global akan musik K-pop.

PT Nusantara Indah Ceria Entertainment atau NICE menjadi promotor lokal yang akan menyelenggarakan Golden Disc Awards bersama Bank Mandiri. Head of Marketing Communications PT NICE Rizdania Herlendita menekankan bahwa gelaran ini merupakan lambang pertukaran budaya, yang beresonansi kepada para penggemar K-pop di seluruh negeri dan memperluas pengaruh K-pop ke dalam hati para penggemar musik Indonesia.

"Acara ini bertujuan untuk mempererat ikatan budaya antara Indonesia dengan Korea dan menjadi simbol persahabatan dan kerja sama antara dua negara, serta kekuatan yang menyatukan musik berskala internasional di Indonesia," kata Rizdania Herlendita dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu, 8 November 2023.

Berkolaborasi dengan JTBC sebagai penyiar utama, gelaran ini akan disiarkan secara langsung kepada para penggemar K-pop di seluruh dunia. Para penggemar K-pop akan mendapatkan kesempatan eksklusif untuk mendapatkan tiket reguler.

Perdana Kategori Tiket VIP Package Golden Disc Awards

Promotor menyediakan kategori tiket baru khusus Golden Disc Awards di Jakarta, yaitu VIP Package. Pembeli VIP Package berhak mendapatkan akses untuk ke area karpet merah. Para artis maupun bintang tamu akan bergantian melewati karpet merah sebelum acara berlangsung.

"VIP Package akan mencakup tiket Festival VIP yang memberikan akses ke area festival di tengah panggung dan pengalaman karpet merah yang eksklusif. Red carpet experience ini telah kami rancang untuk menjadi acara red carpet paling megah yang pernah diselenggarakan oleh Golden Disc Awards." kata Rizdania.

Harga Tiket Golden Disc Awards ke-38 di Jakarta

Seat plan dan harga tiket Golden Disc Awards ke-38 Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu, 6 Januari 2024. Dok. NICE

Tiket Golden Disc Awards ke-38 dijual dengan harga mulai dari Rp 1.300.000 hingga Rp 6.000.000. Promotor menyediakan 9 kategori, berikut daftarnya:

VIP package (standing):Rp 6.000.000

Festival A (numbered seating): Rp 4.500.000

Festival B ((numbered seating): Rp 3.800.000

CAT 1 (numbered seating): Rp 4.000.000

CAT 2 (numbered seating): Rp 3.550.000

CAT 3 (numbered seating): Rp 2.700.000

CAT 4 (numbered seating): Rlp 2.400.000

CAT 5 (numbered seating): Rp 1.750.000

CAT 6 (numbered seating): Rp 1.300.000

Harga tiket tidak termasuk pajak 15 persen, biaya platform 5 persen, dan biaya lainnya.

Jadwal Pejualan Tiket Golden Disc Awards ke-38 di Jakarta

Tiket VIP Package terbatas dan eksklusif, dapat dibeli mulai Kamis, 23 November 2023 pukul 13.00 WIB secara eksklusif melalui aplikasi Livin’ by Mandiri. Sementara tiket reguler akan tersedia untuk dibeli mulai Kamis, 30 November 2023 pukul 13.00 WIB, secara eksklusif melalui aplikasi Livin' by Mandiri. Pada Jumat, 1 Desember 2023 pukul 13.00 WIB, tiket dapat dibeli melalui ticketing platform terpilih dan aplikasi Livin’ by Mandiri.

