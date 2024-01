Aksi Panggung LA POEM di Golden Disc Awards 2024 Sukses Bikin Merinding

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup vokal Korea Selatan, LA POEM tampil memukai di panggung Golden Disc Awards 2024. Crossover group ini membawakan medley lagu hit K-pop dalam acara penghargaan musik tahunan ke-38 yang pertama kali digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu, 6 Januari 2024.

Chaehoon You, Kihun Park, Minseong Jeong, dan Sunghoon Choi mengemas lagu-lagu tersebut menjadi lebih klasik. Dibuka dengan lagu I AM dari IVE, Standing Next to You dari Jungkook BTS, LALALALA dari Stray Kids, Super dari SEVENTEEN, dan ditutup dengan Eve, Psyche & the Bluebeard’s wife dari LE SSERAFIM.

Para grup pemilik lagu yang hadir di Golden Disc Awards 2024 semalam terlihat sangat menikmati penampilan LA POEM. IVE, Stray Kids, SEVENTEEN, dan LE SSERAFIM yang menyaksikan dari sisi kanan panggung tertangkap kamera asyik berjoget dan menyanyi saat LA POEM membawakan lagu mereka dengan versi berbeda.



Penonton Merinding Lihat Penampilan LA POEM

Penampilan LA POEM memang tidak dilengkapi dengan koreografi seperti grup idola K-pop yang tampil, namun mereka tetap mencuri perhatian penonton. Selain permaianan lampu panggung dan kembang api di area panggung, suara keempatnya begitu kuat terlebih saat mencapai nada-nada tinggi. Hal tersebut membuat penonton ikut merinding selama menontonnya.

"Merinding banget liat performance nya La Poem," tulis akun X penggemar SEVENTEEN @prettysvt13. "Aku paling merinding pas liat perform La Poem, suaranya sebagus itu. Beneran melongo liat mereka perform," tulis penggemar Stray Kids @BangchanStraykz. "Sumpah nonton LA POEM tuh kek bener bener orang-orang sekitarku pada speachless semua wkwk keren banget," tulis @Rodeo_Station.



Profil LA POEM

LA POEM beranggotakan empat penyanyi pria, yakni Chaehoon You, Kihun Park, Minseong Jeong, dan Sunghoon Choi. Grup vokal ini dibentuk pada Juli 2020 melalui acara audisi realitas TV, Phantom Singer Season 3. Acara TV tersebut mengaudisi penyanyi pria yang sebagian besar terlatih dalam musik klasik dan teater musikal. LA POEM memenangkan suara terbanyak dari penonton acara tersebut memulai debutnya sebagai grup musik crossover sejak saat itu.

Nama LA POEM berasal dari kombinasi kata Prancis "la bohème" dan kata Inggris "poem", menggambarkan keinginan grup tersebut untuk menyanyikan lagu-lagu seperti puisi secara bebas yang dapat tetap melekat di hati setiap orang. LA POEM sering membuat cover lagu-lagu terkenal, baik K-pop maupun musik Barat.

