Daftar Pemenang Golden Disc Awards 2024, NewJeans dan SEVENTEEN Menang Daesang

TEMPO.CO, Jakarta - Golden Disc Awards ke-38 sukses digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu, 6 Januari 2024. Acara penghargaan musik Korea Selatan ini mengumumkan para pemenang dari tiga kategori utama, yaitu Digital Song Division Bonsang, Album Division Bonsang, dan Rookie Artist of the Year.

NewJeans yang baru pertama kali ke Indonesia, memenangkan Song of the Year Daesang atau hadiah utama untuk Ditto. SEVENTEEN yang hadir dengan 12 anggota tanpa Jeonghan, diumumkan sebagai pemenang Album of the Year Daesang untuk FML.

Berikut daftar lengkap pemenang Golden Disc Awards 2024:

Digital Song Division Bonsang

Song of the Year Daesang: NewJeans - Ditto

Best Digital Song:

NewJeans - Ditto

LE SSERAFIM - UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)

IVE - I AM

BSS - Fighting (Feat. Lee Young Ji)

Parc Jae Jung - Let’s say goodbye

SEVENTEEN - Super

STAYC - Teddy Bear

(G)I-DLE - Queencard

Jisoo BLACKPINK - FLOWER

Jungkook BTS - Seven (feat. Latto)



Album Division Bonsang

Album of the Year Daesang: SEVENTEEN - FML

Best Album:

ZEROBASEONE - YOUTH IN THE SHADE

LE SSERAFIM - UNFORGIVEN

IVE - I’VE MINE

ENHYPEN - DARK BLOOD

TXT - The Name Chapter: FREEFALL

Stray Kids - 5-STAR

SEVENTEEN - FML

aespa - MY WORLD

NCT DREAM - ISTJ

Jungkook BTS - GOLDEN



Rookie Artist of the Year



ZEROBASEONE

FIFTY FIFTY

Selain tiga kategori utama di atas, Golden Disc Awards juga mengumumkan daftar pemenang kategori lainnya seperti berikut ini:



Best Producer: Min Hee Jin - NewJeans

Bugs Favorite Golden Disc Most Popular Artist Award: Lim Young Woong dan Jisoo BLACKPINK

Next Generation: BOYNEXTDOOR

INDONESIA FANS CHOICE with Mandiri: TXT

