Kim Bum Bocorkan Kejutan Spesial yang Hanya Bisa Dilihat saat Fan Meeting Besok

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Kim Bum akhirnya datang kembali ke Jakarta untuk menggelar fan meeting pada Minggu, 3 September 2023. Kim Bum mengaku senang bisa menyapa penggemarnya di Indonesia lagi setelah 13 tahun lalu datang untuk kegiatan yang sama.

"Sudah lama saya tidak datang ke Indonesia. Senang bisa bertemu Anda semua," kata Kim Bum saat konferensi pers yang digelar oleh Viu di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada Sabtu, 2 September 2023.



Mengenal Kim Bum dalam 3 Peran Drama Ini

Dalam kesempatan tersebut, Kim Bum membocorkan sedikit persiapannya untuk acara fan meeting besok. Aktor 34 tahun ini mengatakan akan melakukan hal yang jarang ditunjukkan kepada penggemarnya.

"Ada beberapa yang disiapkan secara spesial yang Anda semua hanya bisa menontonnya besok. Contoh pertama, menyanyikan lagu secara langsung, dance juga," kata Kim Bum.

Aktor Korea Selatan Kim Bum menghadiri konferensi pers Between U and Me 2023 Asia Fan Meeting di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Sabtu, 2 September 2023. TEMPO/Marvela

Mengenai lagu yang akan dinyanyikan, Kim Bum masih merahasiakan judulnya. Tetapi dapat dipastikan lagu tersebut hanya akan dibawakan bintang Boys Over Flowers itu khusus di Indonesia.

"Selama ini aku dan fans saling menunggu untuk datang ke Indonesia. Jadi selama masa itu, ada satu lagu yang aku dengar. Lagu tersebut secara spesial ingin aku bawakan untuk fans di Indonesia," katanya.



Dukungan dari fans selalu membuat pemain Ghost Doctor dan Tale of the Nine Tailed ini menjadi lebih bersemangat dalam berkarier. Di sela-sela kesibukannya, Kim Bum selalu menyempatkan diri untuk membaca pesan dari para fans. Salah satu caranya untuk mengembalikan cinta dari fans yang selama ini dia dapatkan adalah melalui fan meeting.

Kim Bum mengakui fans di Indonesia sangat berbeda dari negara-negara lain. Energi yang diberikan begitu besar dan membuatnya merasa senang. "Yang paling kelihatan secara visual, fans Indonesia itu sangat proaktif dan penuh semangat dibandingkan negara lain. Aku senang," katanya.

Adapun Kim Bum mengungkapkan beberapa makanan Indonesia yang ingin dimakan. Ia berharap bisa memakannya sebelum acara fan meeting besok. "Suka banget sama makanan Indonesia, nasi goreng dan mie goreng. Tapi belum sempat makan, mungkin setelah selesai jadwal hari ini akan makan," kata Kim Bum.

Fan meeting Kim Bum akan digelar di Kempinski Grand Ballroom Grand Indonesia, Minggu, 3 September 2023. Acara ini merupakan bagian dari acara Viu Scream Dates. Hingga saat ini, tiket fan meeting Kim Bum masih bisa dibeli melalui loket.com dan hanya tersisa beberapa kategori saja.

Lokasi Fan Meeting Kim Bum di Jakarta Pindah karena Alasan Kenyamanan