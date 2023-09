Begini Taylor Swift Berhasil Mencapai 100 Juta Pendengar Bulanan di Spotify

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift melanjutkan deretan kesuksesannya pada 2023 setelah sebelumnya berhasil memenangkan penghargaan Grammy Awards dalam kategori “Video Musik Terbaik” dan mengadakan salah satu tur musik terbesar dalam sejarah dunia.

Seperti dilansir dari laman CNA Lifestyle, Taylor Swift melanjutkan kesuksesannya dengan menjadi penyanyi wanita pertama yang berhasil mencapai 100 juta pendengar bulanan dalam aplikasi Spotify.

Kabar tersebut disampaikan oleh Spotify melalui akun Twitter resmi mereka yang diunggah pertama kali pada 29 Agustus 2023 lalu. Unggahan yang mendapatkan reaksi suka sebanyak 70,3 ribu tersebut sekaligus menandai deretan kesuksesan yang dimiliki oleh Taylor Swift sebagai penyanyi.

Sebelumnya, The Weeknd menjadi penyanyi yang memiliki pendengar bulanan terbanyak dalam platform pemutar lagu daring tersebut dengan jumlah pendengar bulanan yang mencapai 110 juta pendengar setiap bulannya. Sementara itu, pada posisi ketiga terdapat penyanyi rap Bad Bunny dengan pendengar bulanan yang dapat mencapai angka 80 juta pendengar.

Sementara itu, seperti dilansir dari aplikasi Spotify, terdapat 5 lagu Taylor Swift yang paling sering diputar oleh pendengar, antara lain “Blank Space” dengan jumlah pemutaran lagu yang mencapai angka 1,4 miliar kali diputar, lalu terdapat lagu berjudul “Anti-Hero” dengan pemutaran yang mencapai angka 1,085 miliar kali diputar, kemudian “Cruel Summer” dengan total pemutaran lagu mencapai angka 992 juta kali diputar, berikutnya terdapat lagu berjudul “Style” dengan jumlah pemutaran mencapai 874 juta kali putaran, dan terakhir terdapat lagu berjudul “August” dengan jumlah pemutaran mencapai 697 juta kali putaran.

Tak Cuma Spotify

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain pada platform pemutar lagu daring seperti Spotify, Taylor Swift juga turut mencatatkan prestasi pada media musik Billboard yang terkenal dengan tangga lagu terpopuler. Seperti dilansir dari laman Billboard.com, Taylor Swift menghabiskan 78 minggu pada posisi pertama dalam Top 100 Artis menurut Billboard.

Prestasi tersebut berhasil dicapai berkat 10 albumnya yang berhasil mencapai daftar Billboard 200 dan 4 lagunya yang juga turut ambil bagian dalam Billboard Hot 100. Keempat lagu tersebut, antara lain “Cruel Summer” yang menempati posisi ketiga dan keempat, “Karma” yang menempati posisi 14 dan 15, “Anti-Hero” yang menempati posisi 18 hingga 20, dan terakhir lagu berjudul “I Can See You (Taylor’s Version) (From the Vault) yang menempati posisi 71 hingga 74.

Saat ini, Taylor Swift sedang mengadakan tur dunia bertajuk “The Eras Tour”, yang digadang-gadang menjadi salah satu konser musik terbesar sepanjang sejarah musik dunia. Tur musik dunia Eras Tour tersebut dibuka dengan Taylor Swift yang berhasil menyelesaikan 4 pertunjukan yang diadakan pada minggu lalu, bertempat di Foro Sol, Mexico City, Meksiko.

CNA LIFESTYLE | BILLBOARD | SPOTIFY

Pilihan editor: Film Dokumenter Konser The Eras Tour Taylor Swift Akan Ditayangkan di Bioskop