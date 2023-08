Mengenang August 08: Perjalanan Kariernya di Bidang Musik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Amerika Serikat Ray Davon Jacobs atau populer dengan nama August 08 telah berpulang. August 08 meninggal dalam usia 31 tahun pada Senin, 28 Agustus 2023.

Profil August 08

Dikutip dari The Top Celebrity, August 08 juga menulis lirik lagu I'm the One yang dibawakan DJ Khaled, menduduki posisi puncak Billboard.. Karya lainnya yang ditulis Agust 08 adalah Fashion Week yang dibawakan Wale featuring G-Eazy.

August 08 lahir di Los Angeles, California, Amerika Serikat, pada 2 Januari 1992. Ia tumbuh besar di Los Angeles Selatan. August 08 berminat terhadap musik ketika berada di rumah sepupunya. Kala itu bermula dia mencoba perangkat lunak fruity loops yang digunakan untuk membuat lagu. Setelah itu ia menemukan keasyikan dalam dunia musik.

Dikutip dari All Music, ia juga terinspirasi mempelajari berbagai instrumen dan menulis lagu, setelah mendengar cover lagu Open Your Eyes dari Bobby Caldwell dari Dwele pada 2008. Ia memulai berkarya dalam beberapa rilis, dengan nama August Grant dan Ray Jacobs, sepanjang 2016 dan 2017. August 08 memulai debutnya sebagai artis rekaman pada 2018.

Ia ikut dalam dalam album Amen milik Rich Brian, kemudian merilis Funeral, sebagai lagu debutnya. Karya lanjutan yang dibuat August 08, yakni Midsummer Madness dan album mini Father. Setelah itu, ia menjalin kontrak dengan manajemen 88rising. Di bawah manajemen 88rising ia merilis Happy Endings with an Asterisk dan Emotional Cuh, disusul lagu Keep Me Around, dan cover lagu Retrograde dari James Blake. Kedua lagu tersebut dirilis menjelang akhir tahun 2021. Pada awal 2022, August mulai mencicil rilis album debutnya.

Album

2022: Seasick

2020: Emotional CUH

2018: Father

Lagu

2023: Bruises

2022: Water Sign (feat. Jhené Aiko)

2022: 500 Days

2021: Keep Me Around

2020: Bussdown Your Soul (feat. Barbey Bones)

2019: Simple Pleasures (feat. Goldlink)

2019: Lovely

2019: Simple Pleasures

2022: Blood on My Hands (feat. Smino)

2018: Spiral (feat. WYNNE)

2018: Lately

2018: Funeral

