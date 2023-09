Tanggal Perilisan Film The Exorcist: Believer Dimajukan Gara-gara Film Konser Taylor Swift

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift kemarin mengumumkan film dokumenter konser turnya akan ditayangkan pada 13 Oktober 2023. Di saat bersamaan produser film horor, The Exorcist: Believer, mengubah tanggal perilisannya.

The Exorcist: Beilever awalnya juga akan dirilis pada Jumat, 13 Oktober 2023. Namun setelah Taylor Swift mengumumkan film dokumenternya akan ditayangkan di bioskop, The Exorcist: Believer memajukan tanggal perilisannya menjadi 6 Oktober 2023.

Jason Blum, produser film tersebut memberikan sindiran terkait perubahan itu, melalui akun X, yang sebelumnya dikenal dengan Twitter. "Look what you make me do," tulisnya merujuk pada lirik lagu Taylor Swfit.

Dia melanjutkan, "The Exorcist: Believer pindah ke 10/6/23" dan diakhiri dengan hashtag, “#TaylorWins”.

Film dokumenter The Eras Tour

Film dokumenter The Eras Tour akan mulai ditayangkan di bioskop pada 13 Oktober 2023. Taylor Swift mengumumkan sendiri hal tersebut di media sosialnya, Kamis, 31 Agustus 2023.

“The Eras Tour telah menjadi pengalaman paling bermakna dan menarik dalam hidup saya sejauh ini dan saya dengan senang hati memberi tahu Anda bahwa itu akan menjadi segera hadir di layar lebar," tulisnya.

Film ini akan ditayangkan AMC Theatres di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Dia juga mengingatkan penggemarnya untuk memakai pakaian, gelang persahabatan dan ikut bernyanyi dan menari selama menonton film.

The Eras Tour dimulai pada 17 Maret 2023 di Glendale, Arizona. Setiap konser dan berlangsung selama tiga jam dengan 44 lagu yang dibagi menjadi 10 babak untuk setiap album Taylor.

Saat ini The Eras Tour sedang menyambangi Amerika Latin, dan akan melakukan pertunjukan di Meksiko, Argentina dan Brazil sebelum berakhir di Sao Paulo pada tanggal 26 November. Taylor akan memulai turnya lagi pada Februari 2024.

Film The Exorcist: Believer

The Exorcist: Believer merupakan sekuel dari film horor klasik William Friedkin pada 1973. Ceritanya tentang gadis berusia 12 tahun yang dirasuki iblis misterius. Orang tuanya berupaya membebaskan anaknya hingga mencari bantuan dua pendeta untuk melawan iblis.

Disutradarai oleh David Gordon Green dan ditulis bersama oleh Green dan Peter Sattler, film ini dibintangi oleh Leslie Odom Jr., Ann Dowd, Jennifer Nettles, Norbert Leo Butz dan Elle Burstyn yang mengulangi perannya sebagai Chris MacNeil.

