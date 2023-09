Sinopsis 7 Escape, Drama Korea Baru dari Sutradara dan Penulis Trilogi The Penthouse

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Escape of the Seven atau yang juga dikenal dengan 7 Escape menjadi salah satu drama Korea yang akan tayang pada September 2023 mendatang. Drama bergenre thriller misteri ini ditayang di stasiun televisi lokal Korea, SBS dan dapat disaksikan secara legal dengan bahasa Indonesia melalui platform streaming Viu.

Drama yang akan memulai penayangan perdananya pada 15 September 2023 ini merupakan karya sutradara Joo Dong Min dan penulis skenario Kim Soon Ok. Keduanya adalah sosok di balik drama mega hit populer An Empress Dignity dan trilogi The Penthouse. Drama 7 Escape direncanakan memiliki dua season, dengan season kedua yang tayang pada 2024.

Menggandeng sejumlah aktor dan aktris populer, 7 Escape akan menghadirkan cerita balas dendam yang mendebarkan. Lantas, bagaimana sinopsis drakor 7 Escape yang merupakan karya dari sutradara dan penulis trilogi The Penthouse? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Sinopsis 7 Escape

Drama 7 Escape menceritakan kesamaan yang dimiliki oleh tujuh orang berbeda. Masing-masing dari mereka adalah seorang bos perusahaan platform seluler dengan identitas misterius,CEO perusahaan produksi drama, mantan gangster, calon idola, dokter OBGYN, CEO agensi hiburan, dan guru seni sekolah.

Ketujuh orang tersebut terlibat dalam kasus panas tentang hilangnya seorang gadis. Saat ketujuh orang tersebut berusaha melarikan diri dari nasib dan mengejar kebenaran, mereka justru mendapati dirinya terlibat dalam sebuah rahasia, kebohongan, dan keinginan dalam kisah balas dendam ini.

Melansir Asian Wiki, Matthew Lee adalah seorang bos perusahaan platform seluler terbesar di Korea Selatan dengan identitas yang misterius. Dia terlibat dalam kasus aneh yang membawanya untuk mengungkapkan siapa dirinya ke publik.

Geum Ra Hee yang merupakan CEO perusahaan produksi drama sangat terampil dan agresif dalam pekerjaannya. Dia menghargai uang dan kesuksesan serta akan melakukan apapun untuk mencapai keduanya. Untuk menerima warisan yang besar, dia berusaha menemukan putrinya yang sudah ditinggalkan 15 tahun lalu.

Min Do Hyuk adalah mantan gangster yang tidak memiliki mimpi atau harapan untuk hidup. Jika dia mempercayai seseorang sekali saja, maka dia akan mempercayainya selamanya. Hal inilah yang membuat hidupnya dipenuhi dengan pengkhianatan.

Han Mo Ne bercita-cita untuk menjadi idola yang dikagumi oleh teman-temannya. Dia memiliki penampilan yang menawan dan berasal dari keluarga kaya. Sayangnya, kelemahan dia adalah selalu berbohong.

Cha Joo Ran adalah dokter kandung yang tinggal bersama pria kaya bernama Bang Chil Sung. Dia terlibat perang psikologis dengan Geum Ra Hee atas kekayaan yang dimiliki Bang Chil Sung.

Yang Jin Mo adalah CEO Cherry Entertainment yang selalu bersikap lembut. Tetapi, jika amarahnya meledak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia juga sangat rakus dan akan melakukan apa saja demi keuntungannya.

Ada juga Go Myung Ji, seorang guru seni yang menciptakan kebohongan untuk melindungi sesuatu yang berharga baginya. Dia menyebar rumor aneh di sekolah untuk menyembunyikan kelemahannya.



Tentang Drama 7 Escape

- Judul drama: The Escape of the Seven Season 1

- Dikenal juga dengan judul: 7 Escape, The Escape of the 7, Seven Escape, 7 Ineui Talchul, The Escape of the Seven

- Judul asli (hangul):

- Genre: Thriller, misteri, drama

- Tanggal rilis: 15 September 2023

- Jadwal tayang: Setiap Jumat dan Sabtu

- Jumlah episode: 17 episode

- Durasi per episode: 1 jam 10 menit

- Jaringan tayang: SBS, Viu

- Sutradara: Joo Dong Min

- Penulis naskah: Kim Soon Ok

- Bahasa: Korea

- Asal negara: Korea Selatan

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Rating: Remaja di atas usia 15 tahun



Daftar Pemain 7 Escape

Drama Korea 7 Escape dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama Negeri Ginseng. Daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

- Uhm Ki Joon sebagai Matthew Lee

- Hwang Jung Eum sebagai Geum Ra Hee

- Lee Joon sebagai Min Do Hyuk

- Lee Yoo Bi sebagai Han Mo Ne

- Shin Eun Kyung sebagai Cha Joo Ran

- Yoon Jong Hoon sebagai Yang Jin Mo

- Jo Yoon Hee sebagai Go Myung Ji

- Jo Jae Yoon sebagai Nam Chul Woo

- Lee Deok Hwa sebagai Bang Chil Sung

- Park Jung Eon sebagai ibu Jun Hyeok

- Kim Ki Doo sebagai pemeran pendukung

- Yeom Ji Young sebagai pemeran pendukung

- Kim Dong Hyun sebagai pemeran pendukung

- Yoon Tae Young sebagai pemeran pendukung

- Lee Ji Hyuk sebagai pemeran pendukung

- Lee Yoo Jin sebagai pemeran pendukung

- Lee Jung Hyun sebagai pemeran pendukung

- Jung Lael sebagai Bang Da Mi

- Han Bo Reum sebagai Noh Paeng Hee

RADEN PUTRI| VIU| MYDRAMALIST| ASIANWIKI|

Pilihan Editor: Sinopsis A Good Day to be A Dog, Cha Eun Woo Menjelma Guru yang Takut Anjing