Mengenal Kim Dong Wook, Makin Populer Setelah Membintangi Special Labor Inspector

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Kim Dong Wook sedang disoroti para penggemarnya, karena akan menikah. Pernikahan dia akan digelar pada musim dingin. Kim Dong Wook menikah dengan kekasihnya yang bukan dari kalangan selebritas

Profil Kim Dong Wook

Dikutip dari AsianWiki, Kim Dong Wook lahir di Seoul, Korea Selatan pada 29 Juli 1983. Sejak usia muda, ia memantapkan keinginan untuk mengejar karier berakting. Dia mulai berpartisipasi dalam audisi dan mendapat peran kecil dalam iklan dan drama pendek mula kariernya.

Kim Dong Wook memulai debut akting profesional ketika membintangi film A Crimson Mark pada 2004. Salah satu peran yang membuat nama Kim Dong Wook melejit secara internasional dalam drama Coffee Prince pada 2007. Drama ini menjadi titik balik dalam kariernya. Dia terus mendapat sorotan publik. Namanya pun makin populer di industri hiburan Korea.

Ia juga telah membintangi drama seperti Unstoppable Marriage, Maids, dan Find Me in Your Memory. Dia juga berperan dalam film National Representative dan serial Along with the Gods.

Baru-baru ini, Kim Dong Wook berakting melalui drama My Perfect Stranger. Peran dia sebagai Yoon Hae Joon. Karakter yang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu demi mengungkap fakta di balik rangkaian pembunuhan 1987. Dia juga berperan dalam Delightously Deceitful, drama kriminal komedi.

Selama kariernya, Kim Dong Wook telah menerima sejumlah penghargaan. Dia pernah mendapat Grand Prize dan Best Actor lewat drama Special Labor Inspector Mr. Jo di MBC Drama Awards pada 2019.

