Pernikahan Kim Dong Wook dengan Kekasihnya yang Bukan Selebriti Akan Digelar Tertutup

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Kim Dong Wook akan segera menikah. Menurut laporan YTN, pernikahan Kim Dong Wook dengan kekasihnya yang bukan dari kalangan selebriti akan digelar pada musim dingin ini.

Berdasarkan laporan itu, Kim Dong Wook diketahui merahasiakan hubungannya. Namun belum lama ini, dia memberi tahu kenalan dekatnya tentang pernikahan yang akan segera dilangsungkan.

Menanggapi laporan tersebut, agensi Kim Dong Wook, KEYEAST, segera merilis pernyataan resmi. Agensi membenarkan aktor My Perfect Stranger itu akan menikah pada musim dingin mendatang atau sekitar Desember 2023 hingga Februari 2024.

"Calon pengantin wanita adalah seorang non-selebriti dengan kecantikan yang luar biasa, dan keduanya telah melanjutkan hubungan tulus mereka berdasarkan kepercayaan dan keyakinan dan akan segera membuahkan hasil dengan pernikahan yang indah," kata KEYEAST.

Namun sayangnya tanggal dan lokasi pernikahan pria kelahiran 29 Juli 1983 itu akan dirahasikan. Ini karena mempertimbangkan kekasihnya yang bukan dari kalangan selebriti serta keluarganya.

"Dengan mempertimbangkan tunangan non-selebriti dan keluarganya, upacara pernikahan akan diadakan secara pribadi di suatu tempat di Seoul. Kami meminta pengertian Anda karena tidak dapat mengungkapkan tanggal dan lokasi pastinya," tambah mereka.

KEYEAST mengucapkan terima kasih kepada penggemar Kim Dong Wook yang sudah mendukungnya. Mereka juga berharap para penggemar memberikan ucapan selamat kepada sang aktor untuk kehidupan barunya. "Kami akan berterima kasih jika Anda dapat mengirimkan pesan ucapan selamat yang hangat kepada Kim Dong Wook, yang berada di titik awal perjalanan baru," kata mereka.

Setelah menikah pun, Kim Dong Wook berjanji akan menyapa penggemar dengan karya-karyanya sebagai aktor. "Untuk membalas cinta yang dikirimkan kepadanya, Kim Dong Wook akan melakukan yang terbaik sebagai aktor untuk menunjukkan aktivitas yang lebih baik di masa depan," kata agensi.

Profil Kim Dong Wook

Kim Dong Wook memulai debut aktingnya pada tahun 2004 lewat film A Crimson Mark. Pria berusia 40 tahun itu kemudian membintangi sejumlah drama dari Coffe Prince, Unstoppable Marriage, Maids, dan Find Me in Your Memory. Dia juga berperan dalam film National Representative dan serial Along with the Gods.

Belum lama ini, Kim Dong Wook kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam akting melalui drama My Perfect Stranger. Dia berperan sebagai Yoon Hae Joon, yang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, demi mengungkap fakta di balik serangkaian pembunuhan 1987. Selain itu, dia juga berperan dalam Delightously Deceitful, drama kriminal komedi

SOOMPI | KOREABOO

