Duran Duran Bakal Rilis Album Baru saat Halloween, Ada Cover Lagu Billie Eilish

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band rock legendaris, Duran Duran, akan merilis album baru, Danse Macabre. Album ke-16 itu akan dirilis bertepatan dengan Halloween tahun ini atau pada 27 Oktober 2023.

Ada 13 lagu dalam album Danse Macabre. Satu dari tiga lagu baru di antaranya berjudul Danse Macabre. Selain itu, album ini juga menampilkan campuran versi cover yang tidak biasa dan lagu mereka yang diaransemen ulang.

Tentang album Danse Macabre Baca Juga: 80 Tahun Mick Jagger, Perjalanan Bermusik Vokalis The Rolling Stones

Pemain keyboard, Nick Rhodes, mengatakan, Danse Macabre merayakan kegembiraan dan kegilaan Halloween. Idenya lahir dari pertunjukkan mereka di Las Vegas, Halloween tahun lalu. Mereka memutuskan untuk membuat album yang unik dan spesial dengan menggunakan visual gotik yang megah yang dipadukan dengan soundtrack gelap horor dan humor.

"Malam itu menginspirasi kami untuk mengeksplorasi lebih jauh dan membuat album dengan tema utama Halloween. Rekaman ini bermetamorfosis melalui proses yang murni dan organik, dan tidak hanya dibuat lebih cepat dari apa pun sejak album debut kami, namun juga menghasilkan sesuatu yang tidak pernah kami prediksi sebelumnya," katanya.

Nick juga memastikan emosi, suasana hati, gaya, dan sikap selalu menjadi inti DNA Duran Duran. Sementara pemain bass, John Taylor, menambahkan setelah bertahun-tahun Danse Macabre menawarkan wawasan menarik tentang kepribadian band. "Musiknya memberikan pukulan yang nyata," katanya.

Selain lagu baru Duran Duran, para penggemar juga dapat menantikan cover bertema Halloween. Dari Bury A Friend karya Billie Eilish, Psycho Killer dari Talking Heads (feat. Victoria De Angelis dari Måneskin), Paint It Black dari The Rolling Stones, Super Lonely Freak yang terinspirasi oleh Rick James, hingga Spellbound dari Siouxsie And The Banshees.

Kondisi kesehatan Andy Taylor

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan



Baru-baru ini pemain gitar, Andy Taylor mengungkapkan kondisi kesehatannya. Dia telah didiagnosis kanker prostat metastatik stadium empat yang tidak dapat disembuhkan pada tahun 2018.

Andy menceritakan perubahan kesehatannya yang dramatis setelah menjalani pengobatan perintis, yang disarankan seorang dokter. Dia sebelumnya menolak kemoterapi karena sebagai gitaris, dia tidak ingin saraf di tangannya rusak.

Pengobatan perintis yang dijalaninya temasuk pemberian bahan kimia radioaktif secara intravena. Bahkan selama beberapa hari dia dalam kondisi radioaktif sehinnga tidak dapat tidur di kamar yang sama dengan orang lain atau menggunakan transportasi umum.

"Saya diklasifikasikan untuk menjalani perawatan paliatif, perawatan akhir hayat… dan sekarang tidak; Saya tidak menunjukkan gejala apa pun," katanya. Sejauh ini dia telah menjalani satu putaran pengobatan dan akan menjalani lima putaran berikutnya, yang masing-masing berjarak enam minggu.

EXPRESS UK | BILLBOARD

Pilihan editor: Cerita Bassis Duran Duran John Taylor Sembuh dari Corona