Musisi August 08 Berpulang, Ciptakan Hits DJ Khaled dan Satu Label dengan Rich Brian

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi dan penyanyi Amerika Serikat, Ray Jacobs atau populer dengan nama August 08 meninggal dalam usia 31 tahun pada Senin, 28 Agustus 2023 waktu setempat. August dikenang sebagai seorang penulis dan penyanyi multitalenta yang sering berbagi soal musik. Kerja kerasnya di bidang musik memberikan duka yang mendalam bagi label yang menaungi kariernya.

“Keluarga besar Def Jam berduka atas kehilangan tragis Ray ‘August 08′ Jacobs,” ungkap Def Jam kepada Billboard pada Selasa, 29 Agustus 2023. Mereka melanjutkan, “Seorang penulis lagu yang brilian, musisi berprestasi, dan artis yang luar biasa. August akan selalu diingat oleh kita sebagai kolega dan teman tercinta. Kami menyampaikan belasungkawa terdalam kami kepada keluarga dan orang-orang terkasihnya.”

88Rising, Label August 08 dan Rich Brian Ungkap Duka

Menyusul Def Jam, label musik 88Rising menyampaikan duka terhadap musisi mereka lewat unggahan Instagram. “RIP August, seorang yang baik dan paling bertalenta, kamu akan dikenang lebih dari kata-kata,” tulis mereka pada Selasa, 30 Agustus waktu setempat, “Terima kasih telah menjadi mentor yang luar biasa dan teman yang tegar selama ini. Kami selamanya bersyukur atas kamu dan kegembiraan yang kamu bawa di tiap orang, melalui semua lagumu. Energimu, bimbingan, dan kepedulian, memberikan banyak inspirasi dan kekuatan yang akan selalu diingat.”

Di awal kariernya, August bergabung bersama 88Rising, label yang menaungi Rich Brian, dan bekersama sama dengan Joji pada potongan album Seasick miliknya What We Used To Be. Dia juga berkolaborasi dengan ScHoolboy Q di “Cutlass” pada proyek tersebut.

August kemudian melebarkan sayapnya untuk bekerja dengan Def Jam dan label Jhene Aiko, Allel Sound. Aiko sempat mengatakan kepada Variety pada 2022 setelah mengontrak August.

“Bakat August, kecintaannya pada penulisan lagu, dan pendekatan langsung terhadap karya seninya adalah sesuatu yang dapat saya kaitkan dan sangat saya hormati. Itu adalah evolusi alami dari persahabatan dan kolaborasi musik kami, yang menjadikan dia sebagai artis pertama yang menandatangani kontrak dengan Allel Sound. Saya sangat senang bekerja dengan August,” demikian pernyataan Jhene Aiko.

Penulis Lagu Hit DJ Khaled

Lahir dengan nama Ray Jacobs, August 08 pertama kali memasuki kancah R&B dan soul dengan album debutnya FATHER pada 2018. Ia kemudian menjadi orang pertama yang menandatangani label Allel Sound, dan merilis EP pertamanya pada Juli 2022 di bawah label tersebut. Dengan tajuk Towards the Moon, proyek ini didukung oleh lagunya “Water Sign” bersama Aiko. Towards the Moon merupakan tindak lanjut dari EPnya yang dirilis pada bulan April 2022, Towards the Sun.

Sebagai seorang penulis lagu, August terkenal dengan kolaborasinya bersama DJ Khaled menghasilkan mahakarya hit no. 1 Billboard, “I’m the One” yang menampilkan Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, dan Lil Wayne. Sebelumnya, ia juga berperan besar sebagai co-writer untuk lagu Justin Bieber, “Sorry.” Ia juga berkesempatan bekerja dengan Ty Dolla $ign, Duckwrth, Kyle dan banyak musisi lainnya.

August 08 menemukan kecintaannya terhadap musik melalui keluarga besar dan teman masa kecilnya, seperti Sheldon Young, produser Channel Tres. Musik August bergenre R&B dan klub, yang memberikan palet luas untuk vokalnya.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO| BILLBOARD | LOS ANGELES TIMES