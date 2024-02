Lika-liku Boyband ASTRO dan Penghargaan yang Diterima

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - ASTRO adalah sebuah grup boyband asal Korea Selatan yang bernaung di bawah agensi Fantagio. Grup ini terdiri dari empat anggota: JinJin, MJ, Cha Eunwoo, Moonbin, dan Sanha. Awalnya beranggotakan 6 orang bersama Rocky, namun ia mengundurkan diri.

Dilansir dari laman Kpop Fandom, mereka memulai debutnya pada 23 Februari 2016 dengan lagu extended play Spring Up. Sejak saat itu, mereka telah merilis tiga album studio, sepuluh lagu extended play, dua album spesial, satu singel, dan empat singel digital.

Setelah debut mereka mengadakan howcase perdana di Lotte Card Art Center dan Wapop Concert Hall. Tiket di kedua lokasi tersebut terjual habis dalam waktu satu menit. Di sana, mereka juga mengumumkan nama klub penggemar resmi mereka, AROHA.

Dalam waktu seminggu setelah perilisannya, Spring Up mencapai tangga 6 di Billboard World Albums Chart di Amerika Serikat, serta di urutan ke-4 di Gaon Music Chart. Pada 25 Februari, grup ini merilis video musik untuk Cat's Eye, yang berisi klip dari drama web mereka, To Be Continued.

Pada bulan April, grup ini merupakan satu-satunya artis Korea yang diundang ke LeTV Entertaiment Awards ke-5 di Cina. Karena popularitas mereka di Cina, Cha Eunwoo juga ditawari peran dalam drama Cina tak lama setelah debut mereka.

Tur Pertama

Pada tanggal 22 Februari 2017, satu hari sebelum perayaan satu tahun mereka, proyek empat musim ASTRO berakhir dengan album spesial Winter Dream. Dilansir dari Aroha Fandom, album ini dan lagu utamanya Again tidak dipromosikan di acara musik mana pun, dan mereka juga tidak membuat video musiknya. Namun, grup ini mengadakan konser luar negeri dengan penampilan di Taiwan, Singapura, dan Hong Kong.

ASTRO merilis extended play kelima mereka, Dream Part.02. Edisi Wish yang terbatas dari edisi ini. Dirilis pada 10 Januari 2018 dan berhasil menjual 10.000 kopi hanya dalam waktu pre-order. Wish berisi puisi yang ditulis oleh anggota Cha Eunwoo berjudul "Purple Evening," "Thanks to,"serta foto polaroid yang diambil oleh para anggota sendiri.

Sepanjang bulan Februari dan Maret 2018, grup ini mengadakan jumpa penggemar di seluruh dunia, mengunjungi Amerika Serikat, Kanada, Korea Selatan, Jepang, dan Thailand. Mereka sempat hiatus dalam waktu yang lama. Pada tanggal 24 Juli 2018 Astro kembali denngan merilis album mini spesial kedua mereka, Rise.

Namun karena masalah internal di label mereka, Fantagio Music, grup ini tidak mempromosikan album tersebut di acara musik. Mereka hanya mengadakan tur kedua mereka The 2nd ASTROAD pada Agustus 2018, dimulai di Jepang dan dilanjutkan dengan pertunjukan di Korea Selatan.

2023 menjadi tahun yang berat bagi grup ini. Di tahun ini pada 28 Februari, agensi mengumumkan bahwa Rocky telah meninggalkan ASTRO setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Fantagio. Pada 19 April, Moonbin ditemukan meninggal di kediamannya di distrik Gangnam, Seoul.

Penghargaan yang diterima ASTRO

Asia Artist Awards, New Wave Award (2017)

Asia Artist Awards, AAA Best Musician (2021)

Golden Disc Awards, Best Performance (2020)

Seoul Music Awards, Korean Wave Award (2017)

Soribada Best K-Music Awards, Global Hot Trend Award (2019)

Soribada Best K-Music Awards, Global Artist Award, (2020)

