Jihyo TWICE Cerita tentang Album ZONE dan Tunjukkan Cintanya ke ONCE

TEMPO.CO, Jakarta - Jihyo TWICE memulai debut solonya dengan merilis album mini berjudul ZONE. Terdiri dari tujuh lagu, album ZONE menampilkan sisi baru Jihyo sebagai seorang artis dan vokalis.

Lagu utamanya, Killin' Me Good telah memperoleh lebih dari 7,8 juta streams di Spotify hingga saat ini. Untuk menambah keseruan debut solo ini, Spotify mengajak para penggemar mengenal lebih dalam tentang Jihyo, sang solois dan karya barunya lewat beberapa konten baru yang menarik di kanal K-Pop ON! YouTube dan podcast video.



Jihyo menunjukkan kecintaannya kepada para ONCE. Di tengah berbagi cerita tentang ZONE dan proses pembuatan musiknya, ketua TWICE ini ditantang untuk menyelesaikan berbagai misi dengan memainkan pistol mainan, menelepon sesama anggota TWICE, memberikan tanda tangan untuk para penggemar, dan masih banyak lagi.

Jihyo TWICE. Dok. Spotify

Selain itu, Jihyo juga menjawab beberapa pertanyaan yang paling menarik dari ONCE. Selain membagikan rutinitas olahraganya, pandangan terhadap kariernya, dan dukungan yang ia dapatkan dari sesama anggota TWICE selama persiapan album. Ia juga membagikan visi untuk karya solonya dan bagaimana visi tersebut diwujudkan melalui ZONE.

"Kalian akan mengetahui lebih banyak tentang diriku. Aku selalu menginginkan koreografi untuk lagu utama, jadi nantikan penampilan yang seru. Kalian akan merasakan energi yang aku berikan," kata Jihyo dalam Spot-Light Interview bersama Spotify.

Spoiler Alert:

Dalam video tersebut, Jihyo mengungkapkan bahwa orang pertama yang mendengarkan album solonya adalah sesama anggota TWICE, Jeongyeon. Lalu ia juga menceritakan bahwa, bersama Nayeon dan Jeongyeon, sebuah panggung pertunjukan untuk Jjimbangpa telah dipersiapkan, tapi belum dapat ditampilkan karena pembatalan konser akibat pandemi.

Jihyo melakukan debut sebagai artis solo dengan merilis album ZONE pada Jumat, 18 Agustus 2023. Jihyo menjadi member kedua TWICE yang merilis album solo setelah Nayeon.

TWICE akan menggelar tur dunia Ready to Be di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu, 23 Desember 2023.

