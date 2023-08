Bintang Hannah Montana Mitchel Musso Ditangkap karena Mabuk dan Mencuri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor pemeran Oliver Oken di sitkom Hannah Montana, Mitchel Musso ditangkap di Texas pada Sabtu, 26 Agustus 2023. Mantan aktor cilik Disney itu ketahuan mencuri makanan dan membuat onar dalam kondisi mabuk.

Mitchel Musso mabuk di depan umum dan mencuri keripik kentang dari sebuah pasar di kampung halamannya di Rockwell, Texas. Ketika penjual meminta dia membayarnya, pria 32 tahun itu diduga melakukan pelecehan verbal dan pergi tanpa membayar.

Orang-orang yang melihat kejadian tersebut langsung melaporkannya ke polisi terdekat. Polisi tiba dan mereka menemukan Mitchel Musso di luar hotel dan sedang dalam pengaruh alkohol. "Kami menemukan banyak sekali surat perintah lalu lintas yang beredar atas namanya, jadi, mereka memborgolnya dan menahannya," kata polisi setempat.



Mitchel Musso Bebas dengan Jaminan Rp 15 Juta

Mitchel Musso menghadapi beberapa dakwaan, antara lain mabuk di tempat umum, pencurian (di bawah 100 dolar AS), STNK yang sudah kadaluarsa, tidak menunjukkan SIM, dan tidak memenuhi janji untuk hadir di pengadilan atas pelanggaran sebelumnya.

Setelah menghabiskan beberapa waktu di penjara, Mitchel Musso akhirnya dibebaskan setelah membayar jaminan sebesar 1.000 dolar AS atau sekitar Rp 15,2 juta.



Mitchel Musso sebagai Sahabat Miley Cyrus di Hannah Montana

Mitchel Musso membintangi Hannah Montana selama 4 musim sebagai sahabat Miley Cyrus, Oliver Oken. Aktor ini mengulangi perannya di Hannah Montana: The Movie pada 2009. Musso juga mengisi suara Jeremy Johnson dalam serial animasi Phineas and Ferb. Pada 2010, Mitchel Musso membintangi serial Disney XD Pair of Kings untuk 2 musim pertama.

Aktor ini tidak pernah berurusan dengan hukum selama lebih dari satu dekade. Mitchel Musso pernah ditangkap karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol pada 2011 di Burbank. Bintang Bachelor Lions itu menghindari hukuman 6 bulan dengan menyatakan 'tidak ada kontes' atas dakwaan tersebut. Kemudian dia dijatuhi hukuman percobaan informal selama 36 bulan. Hukuman tersebut juga mengharuskan dia mengikuti kelas pendidikan alkohol dan membayar denda.

